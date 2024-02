Dominujące zwycięstwo Barcelony nad Getafe

Poprzednie mecze Barcelona - Getafe

W ostatnich trzech meczach między Barceloną a Getafe padły tylko dwa gole. Pierwszy mecz, który odbył się na stadionie Spotify Camp Nou w Barcelonie, zakończył się wynikiem 1:0 dla Barcelony. Drugi mecz, rozegrany na stadionie Coliseum Alfonso Pérez w Getafe, zakończył się bezbramkowym remisem 0:0. Ostatni mecz również zakończył się bezbramkowym remisem 0:0 i został rozegrany na tym samym stadionie w Getafe. Stosunek bramek w rozegranych meczach Barcelona: 1, Getafe: 0

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Barcelona kontra Getafe, który odbywał się w Barcelonie, gospodarze zdobyli jednego gola. W 20 minucie Raphinha strzelił bramkę dla drużyny Barcelony. Jednak w 37 minucie zarówno Alderete z Getafe, jak i Gundogan z Barcelony otrzymali żółte kartki za niesportowe zachowanie. Wynik po pierwszej połowie to Barcelona: 1, Getafe: 0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Barcelona konsekwentnie dominowała nad drużyną Getafe, co zaowocowało wysokim zwycięstwem 4:0. Od samego początku drugiej połowy Barcelona kontrolowała grę, a już w 53 minucie Joao Felix strzelił pierwszego gola dla swojej drużyny.

Nieco później, w 61 minucie, de Jong podwyższył wynik na 2:0. Trener Barcelony postanowił wprowadzić zmiany w składzie, a w 63 minucie Joao Felix ustąpił miejsca Lopezowi. Getafe również dokonało kilku zmian personalnych, m. in. Mata wszedł na boisko zastępując Maksimovica. W kolejnych minutach obie drużyny starały się zdobyć kolejne bramki, ale to Barcelona okazała się bardziej skuteczna.

W 83 minucie Pedri wszedł na boisko zastępując Gundogana i już kilka chwil później Fort zastąpił Cancelo. W doliczonym czasie gry Lopez strzelił czwartego gola dla Barcelony, przypieczętowując tym samym zwycięstwo swojej drużyny. Mecz zakończył się wynikiem: Barcelona 4 - Getafe 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-24

Barcelona

Xavi - trener

Marc-André ter Stegen (1) bramkarz

Jules Koundé (23) obrońca

Ronald Araújo (4) obrońca

Pau Cubarsí (33) obrońca

João Cancelo (2) obrońca

Frenkie de Jong (21) pomocnik

Andreas Christensen (15) pomocnik

İlkay Gündoğan (22) pomocnik

Raphinha (11) napastnik

Robert Lewandowski (9) napastnik

João Félix (14) napastnik

Getafe

José Bordalás - trener

David Soria (13) bramkarz

Juan Iglesias (21) obrońca

Gastón Álvarez (4) obrońca

Omar Alderete (15) obrońca

Djené (2) obrońca

Mason Greenwood (12) pomocnik

Nemanja Maksimović (20) pomocnik

Luis Milla (5) pomocnik

Ilaix Moriba (24) pomocnik

Diego Rico (16) pomocnik

Borja Mayoral (19) napastnik

Statystyki

Barcelona Getafe Strzały na bramkę 8 4 Strzały poza światło bramki 4 4 Wszystkie strzały 16 10 Strzały zablokowane 4 2 Faule 12 18 Rzuty rożne 5 8 Spalone 6 4 Posiadanie piłki 68% 32% Żółte kartki 1 4 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 4 4 Suma podań 568 261 Dokładne podania 489 175 Procent dokładnych podań 86% 67% Gole oczekiwane 2.54 0.54

Pomeczowe podsumowanie

Barcelona przed meczem zajmowała 3. miejsce w tabeli, a Getafe było na 10. pozycji. Barcelona do tej pory wygrała 16 meczy, zremisowała 6 i przegrała 3, co daje im sumę punktów równą 54. Natomiast Getafe wygrało 8 spotkań, zremisowało 10 i przegrało 7, co daje im sumę punktów równą 34. W meczu między tymi drużynami zwyciężyła Barcelona, zdobywając tym samym kolejne 3 punkty. Po dodaniu tych punktów do dotychczasowej sumy Barcelona ma obecnie na koncie 57 punktów, natomiast Getafe nadal posiada 34 punkty.

La Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Barceloną a Getafe, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz pomiędzy Athleticem Bilbao a Barceloną odbędzie się 3 marca 2024 roku o godzinie 21:00 na stadionie San Mamés Barria w Bilbao. Natomiast Getafe zmierzy się z Las Palmas dzień wcześniej, czyli 2 marca 2024 roku o godzinie 18:30 na stadionie Coliseum w Getafe.