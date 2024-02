Inter wygrywa z Atletico Madryt dzięki ciężko wywalczonemu golowi

Poprzedni mecz między Interem a Atleticiem Madryt

W meczu pomiędzy Atletico Madryt a Interem, który odbył się na stadionie Wanda Metropolitano w miejscowości None, padł wynik 0:1 na korzyść Interu. Jedynego gola zdobył zespół Interu. Mecz rozegrano 11 sierpnia 2018 roku o godzinie 21:05.

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Interem a Atletico Madryt, który odbywał się w Mediolanie, przebiegło wszystko bez większych problemów. Pomimo intensywnej rywalizacji, do przerwy nie padły żadne gole i wynik pozostał 0:0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu pomiędzy Interem a Atletico Madryt, który odbył się w Mediolanie, doszło do kilku zmian personalnych w obu drużynach. W 46 minucie Savic wszedł na boisko zastępując Gimeneza w drużynie Atletico Madryt, natomiast Arnautovic zastąpił Thurama w Interze. W 53 minucie Hermoso otrzymał żółtą kartkę za brutalne zachowanie. Kilka chwil później, w 54 minucie Morata wszedł na boisko zastępując Nigueza w drużynie Atletico Madryt.

W 68 minucie Barrios i Reinildo zostali wprowadzeni na boisko zastępując odpowiednio Molinę i Hermoso w drużynie Atletico Madryt. W tym samym czasie Carlos Augusto i Dumfries zastąpili Dimarco i Darmiana w Interze. W 72 minucie Frattesi wszedł na boisko zastępując Mkhitaryana w Interze, a w 78 minucie Correa wszedł na boisko zastępując Griezmanna w drużynie Atletico Madryt. Decydujący moment nastąpił w 79 minucie, gdy Arnautovic strzelił gola dla Interu, ustalając wynik na 1:0 dla swojej drużyny. W dalszej części meczu doszło do kilku kartek.

W 82 minucie Savic otrzymał żółtą kartkę za faul, a w 84 minucie Morata również został ukarany żółtą kartką za przewinienie. W 86 minucie Frattesi z Interu otrzymał żółtą kartkę za brutalne zachowanie. W 88 minucie Sanchez wszedł na boisko zastępując Martineza w Interze. W doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, Koke z drużyny Atletico Madryt otrzymał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, a w 90+4 minucie Carlos Augusto z Interu został ukarany żółtą kartką za faul. Cały mecz zakończył się wynikiem: Inter: 1, Atletico Madryt: 0.

Skład meczu z dnia 2024-02-20

Inter

S. Inzaghi - trener

Yann Sommer (1) bramkarz

Benjamin Pavard (28) obrońca

Stefan de Vrij (6) obrońca

Alessandro Bastoni (95) obrońca

Matteo Darmian (36) pomocnik

Nicolò Barella (23) pomocnik

Hakan Çalhanoğlu (20) pomocnik

Henrikh Mkhitaryan (22) pomocnik

Federico Dimarco (32) pomocnik

Marcus Thuram (9) napastnik

Lautaro Martínez (10) napastnik

Atletico Madryt

D. Simeone - trener

Jan Oblak (13) bramkarz

Axel Witsel (20) obrońca

José María Giménez (2) obrońca

Mario Hermoso (22) obrońca

Nahuel Molina (16) pomocnik

Rodrigo de Paul (5) pomocnik

Koke (6) pomocnik

Saúl Ñíguez (8) pomocnik

Samuel Lino (12) pomocnik

Marcos Llorente (14) napastnik

Antoine Griezmann (7) napastnik

Statystyki

Inter Atletico Madryt Strzały na bramkę 5 0 Strzały poza światło bramki 7 6 Wszystkie strzały 18 7 Strzały zablokowane 6 1 Faule 9 14 Rzuty rożne 2 2 Spalone 0 0 Posiadanie piłki 56% 44% Żółte kartki 1 3 Czerwone kartki 0 0 Interwencja bramkarza 0 4 Suma podań 598 462 Dokładne podania 522 387 Procent dokładnych podań 87% 84% Gole oczekiwane 2.25 0.62

Pomeczowe podsumowanie

Statystyki obu zespołów przed ich wspólnym meczem wyglądały w sposób następujący:

Zespół Inter rozegrał 6 meczów w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Wygrali 3 z nich, zremisowali 3, a nie przegrali żadnego. Łącznie zdobyli 8 goli. Na swoim boisku rozegrali 3 mecze i strzelili tam 3 gole. Najwyższy wynik jaki osiągnęli na własnym boisku to 2-1. Na wyjazdach rozegrali również 3 mecze i zdobyli na nich 5 goli.

Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to 0-1. Średnia ilość goli zdobywanych przez Inter na mecz to 1.3. Zespół Atletico Madryt rozegrał również 6 meczów w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Wygrali 4 z nich, zremisowali 2, a nie przegrali żadnego. Łącznie zdobyli aż 17 goli. Na swoim boisku rozegrali również 3 mecze i strzelili tam aż 11 goli. Najwyższy wynik jaki osiągnęli na własnym boisku to imponujące 6-0.

Na wyjazdach rozegrali również trzy mecze i zdobyli na nich sześć goli. Najwyższy wynik jaki udało im się osiągnąć na wyjazdach to imponujące zwycięstwo z wynikiem 1-3. Średnia ilość goli zdobywanych przez Atletico Madryt na mecz to 2.8.

Oba zespoły z niecierpliwością czekają na mecz rewanżowy

Liga Mistrzów UEFA - Mecz rewanżowy:

Mecz pomiędzy Atletico Madryt a Interem odbędzie się 13 marca 2024 roku o godzinie 21:00. Miejscem rozegrania tego spotkania będzie stadion Cívitas Metropolitano w Madrycie.