Pogrom na boisku - Śląsk Wrocław II pokonuje Rekord Bielsko-Biała 3:1

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa wczorajszego meczu Śląska Wrocław II z Rekordem Bielsko-Biała zakończyła się wynikiem 2:0 dla gospodarzy. W 7 minucie bramkę dla Śląska Wrocław II zdobył Lutostanski, a pięć minut później, w 12 minucie, kolejną bramkę strzelił Stawny.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Śląska Wrocław II z Rekordem Bielsko-Biała, który odbył się w Wrocławiu, gospodarze wyszli na boisko z determinacją. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0 dla Śląska Wrocław II. W 48 minucie to jednak Rekord Bielsko-Biała zdobyła bramkę. Kaminski był tym, który wprowadził piłkę do siatki, dając swojej drużynie nadzieję na odrobienie strat.

Mimo tego trafienia, Śląsk Wrocław II nie poddał się i kontynuował swoje ataki. W 76 minucie Muszyński strzelił bramkę dla gospodarzy, powiększając przewagę na 3:1. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem: Śląsk Wrocław II - 3, Rekord Bielsko-Biała - 1.

Pomeczowe podsumowanie

Po zakończeniu meczu, Rekord Bielsko-Biała zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna Rekordu Bielsko-Biała wygrała 13 spotkań, zremisowała 3 razy i przegrała 2 mecze, co daje im sumę 42 punktów. Natomiast Śląsk Wrocław II zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do tej pory wygrali oni 11 meczy, zremisowali 5 razy i przegrali 2 spotkania, co daje im sumę 38 punktów. Po meczu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Aktualna punktacja przedstawia się następująco: Śląsk Wrocław II - 39 punktów.

III Liga - Grupa 3 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Śląskiem Wrocław II a Rekordem Bielsko-Biała, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Cariną Gubin a Śląskiem Wrocław II odbędzie się 2 marca 2024 roku na stadionie Miejskim w Gubin. Natomiast Rekord Bielsko-Biała zmierzy się z Pawłowicami Śląskimi tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Bts Rekord w Bielsko-Białej.