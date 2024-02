Remis Stomilu Olsztyn z Wisłą Puławy w 21. kolejce II ligi

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa dzisiejszego meczu Stomil Olsztyn z Wisłą Puławy zakończyła się wynikiem 1:0 dla Stomilu Olsztyn. Już w 2 minucie Retlewski z drużyny Stomil Olsztyn otrzymał żółtą kartkę. W 7 minucie Kurbiel strzelił gola dla Stomila Olsztyn, dając swojej drużynie prowadzenie. W 16 minucie Szabaciuk również otrzymał żółtą kartkę. W 22 minucie doszło do zmiany w drużynie Wisły Puławy - Kaczorowski wszedł na boisko, zastępując Pavlasa.

W 41 minucie Puton z drużyny Wisła Puławy otrzymała żółtą kartkę, a w doliczonym czasie gry (45+1 minuta) Laskowski z drużyny Stomil Olsztyn również został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Stomil Olsztyn z Wisłą Puławy, który odbył się w Olsztynie, doszło do kilku istotnych wydarzeń. Na początku 46 minuty trener Wisły Puławy postanowił dokonać zmiany w składzie - gracz Ponce wszedł na boisko, zastępując Janickiego. Niecałą minutę później, w 47 minucie, gracz Puton strzelił gola dla drużyny Wisły Puławy, wyrównując tym samym wynik. W 66 minucie to trener Stomilu Olsztyn podjął decyzję o zmianie - Krawczun wszedł na boisko, zastępując Briknera. W 70 minucie trener Wisły Puławy również dokonał zmiany - Bortniczuk wszedł na boisko, zastępując Kargulewicza.

W 77 minucie arbiter ukarał żółtą kartką Walencika z drużyny Stomil Olsztyn za faul. W 81 minucie trener Stomilu Olsztyn dokonał dwóch kolejnych zmian - Florek wszedł na boisko, zastępując Retlewskiego oraz Wojcik wszedł na boisko, zastępując Sadowskiego. Również w tej samej minucie trener Wisły Puław dokonał zmiany - Koltanski wszedł na boisko, zastępując Klichowicza. Ostatecznie, po zakończeniu meczu, wynik brzmiał: Stomil Olsztyn 1, Wisła Puławy 1. Podsumowując drugą połowę meczu Stomil Olsztyn z Wisłą Puławy, można stwierdzić, że obie drużyny dokonały kilku zmian w składzie.

W 47 minucie to gracz Puton strzelił gola dla Wisły Puławy, wyrównując wynik. Mimo kolejnych zmian i żółtej kartki dla Walencika, żadna z drużyn nie była w stanie zdobyć kolejnej bramki. Cały mecz zakończył się remisem 1:1.

Pomeczowe podsumowanie

Podsumowując sytuację drużyn Stomil Olsztyn i Wisła Puławy, przed meczem Stomil zajmował 14. miejsce w tabeli, a Wisła 15. miejsce. Do tej pory Stomil wygrał 7 meczy, zremisował 2 mecze i przegrał 10 meczy, co dało im sumę punktów wynoszącą 23. Natomiast Wisła wygrała 5 meczy, zremisowała 7 mecze i przegrała 7 mecze, co dało im sumę punktów wynoszącą 22. W ostatnim meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co oznacza że aktualnie Stomil Olsztyn ma na koncie 24 punkty, a Wisła Puławy - 23 punkty.

II Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Stomilem Olsztyn a Wisłą Puławy, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz ŁKS-u Łódź II z Stomilem Olsztyn odbędzie się 4 marca 2024 roku o godzinie 16:30 na stadionie Miejski ŁKS w Łodzi. Natomiast Wisła Puławy zmierzy się z KKS-em Kalisz tego samego dnia o godzinie 18:15 na stadionie Mosir w Puławach.