Wygrana Pogoni Grodzisk Mazowiecki nad Lechią Tłuszcz Mazowiecki 2:0

Przebieg spotkania

Pierwsza połowa meczu pomiędzy Lechią T. Mazowiecki a Pogonią Grod. Mazowiecki w Tomaszowie Mazowieckim przebiegła bez większych niespodzianek, gdyż żadna z drużyn nie zdołała strzelić bramki, utrzymując wynik remisowy 0:0.

W drugiej połowie wczorajszego meczu Lechii T. Mazowiecki z Pogonią Grod. Mazowiecki, który odbył się w Tomaszowie Mazowieckim, gospodarze nie mieli powodów do radości.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem 0:0. W 56 minucie doszło do niefortunnego zdarzenia, kiedy to piłkarz o nazwisku Mikolajczyk strzelił samobójczego gola do własnej bramki, przynosząc korzyść drużynie Pogoni Grod. Mazowiecki. W 67 minucie Pogoń Grod. Mazowiecki podwyższyła prowadzenie dzięki bramce zdobytej przez Gajgiera.

Niestety dla Lechii T. Mazowiecki, żadne z ich prób nie przyniosło rezultatu i cały mecz zakończył się wynikiem: Lechia T. Mazowiecki: 0, Pogoń Grod. Mazowiecki: 2.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu, w którym Lechia T. Mazowiecki przegrała 0:2 z Pogonią Grod. Mazowiecki, sytuacja obu drużyn uległa zmianie. Pogoń Grod. Mazowiecki zajmuje teraz pierwsze miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 11 wygranych meczów, 5 remisów i 2 porażki. Ich suma punktów wynosi obecnie 38. Natomiast Lechia T. Mazowiecki spadła na szóste miejsce w tabeli po wygraniu 9 meczów, zremisowaniu 4 i przegraniu 5 spotkań. Ich suma punktów wynosi teraz 31. W meczu obie drużyny zdobyły po jednym punkcie, co wpłynęło na aktualną punktację. Lechia T. Mazowiecki ma teraz na swoim koncie 32 punkty.

III Liga - Grupa 1 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Lechią T. Mazowiecki a Pogonią Grod. Mazowiecki, kolejne spotkania obydwóch zespołów zostały ustalone. Mecz pomiędzy Legią Warszawa II a Lechią T. Mazowiecki odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Legia Training Center w Urszulin. Natomiast mecz ŁKS-u Łomża z Pogonią Grod. Mazowiecki zostanie rozegrany również 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim w Łomży.