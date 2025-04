i Autor: Art Service/Super Express

Ważą się losy gwiazdy

Luquinhas zostanie w Legii? Decydujące tygodnie dla Brazylijczyka

To właśnie on dał Legii impuls w Zabrzu, a kilka chwil później przypieczętował wygraną 2:1 z Górnikiem. Czy Luquinhas (28 l.) trafi także w meczu z Chelsea w 1/4 finału Ligi Konferencji? To będą dla Brazylijczyka decydujące tygodnie. Czy Legia zdecyduje się na transfer definitywny?