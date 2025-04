GKS gra z Pogonią. Filip Szymczak: Koulouris to supernapastnik, mam do niego szacunek [ROZMOWA SE]

Jagiellonia prowadziła, a gola strzelił Norbert Wojtuszek. W drugiej połowie efektowną bramkę zdobył za to dla śląskiej drużyny Thierry Gale. - Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby wygrać to spotkanie - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Może raczej w pewnym momencie zrobiliśmy, ale zabrakło nam po prostu czegoś, żeby strzelić tę drugą bramkę wcześniej. Okazje do tego były, ale - niestety - ich nie wykorzystaliśmy.

Końcówka sezonu nie będzie łatwa

Szkoleniowiec Jagiellonii był zawiedziony wynikiem z Piastem, bo to komplikuje sytuację jego zespołu w walce o mistrzostwo Polski. - Jest rozczarowanie, bo masz taki mecz, który czujesz, że powinieneś zwyciężyć, a nie wygrywasz - tłumaczył trener Siemieniec. - I po remisie czujesz się, jakbyś przegrał. Końcówka sezonu na pewno łatwa nie będzie. Nie tylko dla Jagiellonii, ale i dla wszystkich drużyn. Trzeba o każdy punkt grać i każdy punkt szanować. Trze patrzeć na koniec, co nam to da.

Hit za hitem: najpierw Betis, potem Legia

Przed Jagiellonią trudny terminarz. Najpierw zagra z Betisem Sewilla w ćwierćfinale Ligi Konferencji, a trzy dni później na Łazienkowskiej z Legią. - Wracamy do europejskiej przygody z bardzo silnym przeciwnikiem - wyjawił trener Siemieniec. - Między tymi meczami mamy też starcie przy Łazienkowskiej z Legią, więc czekają nas teraz trzy bardzo prestiżowe spotkania. Musimy się jak najlepiej do nich przygotować.

