Trener Goncalo Feio będzie miał poważny ból głowy przed czwartkowym występem na Łazienkowskiej. Warszawski klub awansował do finału Pucharu Polski, ale w półfinale z Ruchem stracił dwóch liderów, którzy nie dokończyli zawodów w Chorzowie. Najpierw z grymasem bólu zszedł Gual, a później dołączył do niego Kapustka. Kapitan nawet na krótko wrócił na boisko, ale po chwili okazało się, że nie dał rady kontynuować gry.

Gual ma problem z mięśniem dwugłowym, Kapustka z kolanem

Czy wspomniany duet zdąży wykurować się na czwartkowe starcie z Chelsea? Wydaje się to mało prawdopodobne. Warszawski klub wydał komunikat o stanie zdrowia obu zawodników. Niestety, nie są to dobre wiadomości dla portugalskiego szkoleniowca. Wszystko wskazuje, że wypadną na dłużej i będzie musiał sobie radzić na finiszu bez hiszpańskiego napastnika i kapitana drużyny. Kapustka doznał urazu więzadła pobocznego w kolanie, a Gual ma problem z mięśniem dwugłowym uda. „Obaj zawodnicy przechodzą rehabilitację. Zrobią wszystko, żeby wrócić jak najszybciej i pomóc drużynie. Klub będzie informował o terminie ich powrotu do treningów” - czytamy w komunikacie.

Nie zagrają też Jędrzejczyk i Ziółkowski

Gual w tym sezonie jest najlepszym strzelcem zespołu. Hiszpan we wszystkich rozgrywkach strzelił 17 goli, z czego 7 w Lidze Konferencji. To on w dogrywce rewanżu z Molde przypieczętował awans do ćwierćfinału. Ponadto ostatnio jest skuteczny: w siedmiu ostatnich występach zdobył pięć bramek. Z kolei Kapustka to najlepszy strzelec Legii w ekstraklasie. We wszystkich rozgrywkach uzbierał w sumie 12 trafień.

Dodajmy, że w spotkaniu z Chelsea nie może także zagrać duet: Artur Jędrzejczyk - Jan Ziółkowski. Środkowi obrońcy pauzują z powodu żółtych kartek. Nie wystąpi też Ilja Szkurin, który nie został zgłoszony do Ligi Konferencji.

Legia - Chelsea

czwartek, godz. 18.45

Polsat Sport 1

1/4 finału Ligi Konferencji

