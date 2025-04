Gang Olsena nie rezygnuje z tytułu

Trener Niels Frederiksen przed spotkaniem mówił, że mimo dwóch porażek nie należy panikować, a on ma plan na mecz z Koroną. Z kolei szkoleniowiec kielczan Jacek Zieliński wspomniał, że Kolejorz choć jest faworytem, to jest w tym momencie do trafienia. Zwycięsko z tej słownej potyczki wyszedł opiekun gospodarzy. Lech oddał 14 strzałów, z czego 4 były celne. Dorobek Korony to 16 uderzeń, z czego 5 celnych.

Szwedzki duet zakręcił Koroną

Główne role w gangu Duńczyka odegrali Szwedzi. Jesienią w Kielcach ha-trick zaliczył Patrik Walemark. Tym razem szwedzki pomocnik posłał dwa ciasteczka. W pierwszej połowie jego podanie na gola zamienił Ali Golizadeh. W drugiej połowie ze świetnego zagrania rodaka skorzystał Mikael Ishak, który przypieczętował wygraną. Kapitan Lecha mając przed sobą bramkarza Korony pewnie go pokonał. To jego bramka numer 16 w sezonie i jest wiceliderem w klasyfikacji najlepszych strzelców. Pozycję dzieli z Finem Benjaminem Kallmanem.

Bartosz Mrozek mówi, że Lech pokazał pazur

- Potrzebowaliśmy trzech punktów - powiedział Bartosz Mrozek w Canal+ Sport. - Udało się to zrealizować i mamy to. Myślę, że utrzymanie się przy piłce było kluczową domeną. Było widać, że jest walka. Dorzuciliśmy lekkiego pazura do tego wszystkiego - wyznał bramkarz Lecha.

Lech Poznań - Korona Kielce 2:0

Bramki:

1:0 Ali Gholizadeh 30. min, 2:0 Mikael Ishak 83. min

Żółte kartki:

Ali Gholizadeh (Lech Poznań) - Pau Resta, Miłosz Trojak, Mariusz Fornalczyk, Miłosz Strzeboński (Korona Kielce)

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 37 457

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Rasmus Carstensen, Wojciech Mońka, Bartosz Salamon, Michał Gurgul - Ali Gholizadeh (79. Dino Hotic), Antoni Kozubal, Patrik Walemark (85. Joel Pereira), Filip Jagiełło (79. Bryan Fiabema), Kornel Lisman (71. Daniel Hakans) - Mikael Ishak

Korona Kielce: Rafał Mamla - Miłosz Trojak, Bartłomiej Smolarczyk, Pau Resta - Hubert Zwoźny (62. Wiktor Długosz), Martin Remacle (79. Miłosz Strzeboński), Nono, Marcel Pięczek (39. Jakub Konstantyn) - Pedro Nuno (62. Dawid Błanik), Adrian Dalmau (79. Jewgienij Szykawka), Mariusz Fornalczyk

Piłkarze Lecha potknęli się dwa razy z rzędu, ale tym razem pokonali 2:0 Koronę w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz wskoczył na pozycję wicelidera i zmniejszył dystans do prowadzącego Rakowa do dwóch punktów. Pierwsze skrzypce w poznańskim zespole zagrał Patrik Walemark, który zaliczył dwie asysty.

