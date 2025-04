i Autor: Cyfrasport, Cyfrasport Jan Grzesik

Niecodzienna sytuacja w Radomiu

Jan Grzesik trafił do bramki Zagłębia z... autu! Ale Radomiak nie dał rady [WIDEO]

Piłkarze Zagłębia wygrali na wyjeździe 1:0 z Radomiakiem w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Co ciekawe, zaraz po przerwie Jan Grzesik z Radomiaka na tyle mocno wyrzucił piłkę z autu, że posłał ją do bramki rywali! Jednak to trafienie nie zostało uznane. Spotkanie w drugiej połowie - po godzinie gry - było przerwane z powodu opadów śniegu.