Ostatnio Korona zanotowała pierwszą porażkę, przegrała u siebie z Radomiakiem 1:3. Czy poradzą sobie z Lechem, który z kolei potknął się już dwa razy?

- Graliśmy na wyjazdach z Legią i z Cracovią - przypomniał trener Jacek Zieliński, cytowany przez PAP. - Lech ma bardzo dobry zespół i to on jest faworytem tego meczu. Jest do trafienia.

Korona musi wspiąć się na wyżyny

Szkoleniowiec Korony docenia klasę Lecha, ale w jego ocenie Scyzorki mogą pokusić się wywiezienie z Wielkopolski korzystnego wyniku. Jednak, żeby tak się stało, to potrzebna jest realizacja założeń.

- Grając w Poznaniu trzeba wspiąć się na wyżyny - podkreślił trener Zieliński, cytowany przez PAP. - Nie możemy pozwolić Lechowi na rozpędzenie się. Mam plan na ten mecz. Mam nadzieję że on nam wypali.

W Poznaniu będzie komplet widzów

Jednak Lech będzie starał się podnieść po dwóch porażkach: z Jagiellonią i Śląskiem. Kolejorz nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie, bo liderzy ligi mu odskoczą. W rundzie jesiennej Lech wygrał w Kielcach 3:2, a hat-trick zanotował Patrik Walemark.

- Bez względu na termin meczu Korona zawsze jechała do Lecha jak do faworyta ligi. Jedziemy do bardzo dobrego zespołu grającego przy licznej publiczności. Będzie tam komplet, więc nic tylko się cieszyć - zaznaczył trener Zieliński, cytowany przez PAP.

