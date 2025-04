Bartosz Kapustka i Marc Gual zagrają z Górnikiem? Wiadomo, co ze zdrowiem gwiazd Legii!

Postawa Lecha jest największym rozczarowaniem. Wydawało się, że Kolejorz bez problemów poradzi sobie z rywalami. Tyle że zespół zawodzi. O ile porażkę z Jagiellonią 1:2 można jeszcze wytłumaczyć, to jednak kolejne potknięcie ze Śląskiem 1:3 - ostatnią drużyną w tabeli! - chwały nie przynosi. Jak na to wszystko reaguje trener Niels Frederiksen? - Nie zamierzamy wpadać w panikę, ale chcemy dalej trzymać się naszego planu - przyznał Frederiksen podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP.

Duńczyk nie rozmyśla o sytuacji Lecha w ekstraklasie

Duński szkoleniowiec uważa, że jakiekolwiek zastanawianie się i analizowanie tego, co się przydarzyło, po prostu jest niepotrzebne. Kluczowe jest to, żeby Lech pod jego wodzą wrócił na zwycięską ścieżkę.

- To nie jest moment, w którym zastanawiam się, czy patrzeć do przodu, czy za siebie - powiedział trener Frederiksen podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Szkoda naszej energii nad rozmyślaniem o naszej sytuacji w tabeli. Chcemy pokazać złość po ostatnich porażkach. Mam nadzieję, że wygramy z Koroną.

Lech poradzi sobie w lidze?

Lech zajmuje w lidze trzecie miejsce. Do prowadzącego Lecha traci pięć punktów, a jedno oczko do wicelidera - Jagiellonii. Duńczyk zdaje sobie sprawę, że jego piłkarze ostatnimi wpadkami zawiedli.

- To jest zrozumiałem, że ludzie są wkurzeni - wyznał Frederiksen. - Emocje to część futbolu. Wiem, że mocno rozczarowaliśmy naszych kibiców podczas ostatnich dwóch meczów. Ważne jest to, żebyśmy umieli sobie poradzić z tą sytuacją.

Piłkarze Kolejorza są zmotywowani

Jednak szkoleniowiec nie traci nadziei, że Lech znów zacznie wygrywać i ruszy w pościg za duetem liderów. Liczy na to, że stanie się to już w meczu z Koroną.

- Gdy obserwuję zawodników w szatni czy podczas treningu, to widzę tę motywację. Oni wciąż chcą wygrywać. To jest dla mnie budujące - zadeklarował Frederiksen.

