Śląsk musimy być konsekwentny

Mimo ostatnich dwóch wygranych Śląsk nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Potrzebuje trzech punktów, aby wdydostać się ze strefy spadkowej. Wrocławski zesppół jest w trudnej sytuacji, ale ostatnie zwycięstwo nad Lechem Poznań dało zespołowi nadzieję na utrzymanie.

– Jeśli chcemy osiągnąć nasz cel, to musimy być konsekwentni. Jeżeli powiedziałbym, że wygramy już wszystko do końca sezonu, to byłoby to brakiem szacunku dla przeciwników. Chcemy to jednak zrobić. Najważniejsze jest dla nas to, aby skupić się na każdym kolejnym meczu – powiedział trener Ante Simundża podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media.

Jedno zwycięstwo nic nie zmienia

Trener Śląska podkreśla, że jedno zwycięstwo nie gwarantuje utrzymania. – Jesteśmy dojrzali i wiemy, że jedno zwycięstwo z Lechem nie sprawia, że osiągnęliśmy cel, który sobie zamierzyliśmy. Zdobyliśmy trzy punkty i pozytywną atmosferę w klubie i w mieście. To daje nam jednak większą odpowiedzialność w stosunku do klubu i miasta, żebyśmy skupili się na dalszej pracy. Jesteśmy świadomi, że wciąż zajmujemy ostatnie miejsce w tabeli – tłumaczył Simundża.

Wrocławianie potrzebują wsparcia kibiców

Chorwacki szkoleniowiec apeluje do kibiców o wsparcie w meczu z Motorem. – Jesteśmy świadomi, że wśród ludzi może nie być takiej motywacji przyjścia na mecz przeciwko Motorowi. Mam na myśli inną presję, jeśli chodzi o rywala. Jako drużyna nie możemy sobie pozwolić, żeby myśleć w ten sposób. Chciałbym powiedzieć kibicom, że potrzebujemy ich wsparcia – stwierdził Simundża.

Trudny mecz z Motorem

Trener Śląska zdaje sobie sprawę, że mecz z Motorem będzie trudny, mimo że beniaminek gra pierwszy sezon w Ekstraklasie. – Mimo tego, że Motor jest pierwszy sezon w Ekstraklasie, to czeka nas trudny mecz. Z Lechem fani byli naszym mocnym, dwunastym zawodnikiem – zakończył.

