Motor nie spadnie z ligi

Lubelski klub wrócił do elity i radzi sobie w niej przyzwoicie. Zajmuje ósme miejsce w tabeli i jest najlepszy z beniaminków. Powrót Motoru do Ekstraklasy po 32 latach to duże wydarzenie dla lubelskich kibiców. Zespół od początku sezonu pokazuje charakter i walczy o każdy punkt. Jacek Bąk jest pod wrażeniem postawy beniaminka. – Piłkarze Motoru zaskakują pozytywnie – mówi Bąk w rozmowie z "Super Expressem". - Nie sądziłem, że będą szli jak burza. Jest w ich grze odwaga i brawura, która przynosi punkty. W mojej ocenie Motor nie spadnie z ligi, a to duży plus.

Drugi sezon będzie trudniejszy

Utrzymanie się w Ekstraklasie w drugim sezonie po awansie jest zazwyczaj trudniejsze. Bąk uważa, że Motor będzie potrzebował wzmocnień, aby uniknąć walki o utrzymanie. – Drugi sezon będzie trudniejszy, choć zapewne prezes Zbigniew Jakubas pójdzie za ciosem. Wzmocnienia są potrzebne, aby zespół szedł w górę. Wzmocnienia, a nie uzupełnienia. Niech będą 2–3 transfery, ale konkretne, które sprawią, że Motor jeszcze mocniej doda gazu.

Trener Mateusz Stolarski dobrze nastawia zespół

Ekspert docenia pracę trenera Mateusza Stolarskiego, który stawia na ofensywny styl gry. – Podoba mi się jego podejście i to, jak nastawia zespół. Motor nie pęka, chwyta rywala za gardło, trzyma go jak najdalej od siebie i prowokuje błędy. Zespół ma swój styl, wie, co chce grać.

Motor jest dobrze przygotowany fizycznie

Zdaniem Bąka, Motor jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, co jest kluczem do sukcesu w Ekstraklasie. Były piłkarz chwali również trenera Stolarskiego za umiejętne rotowanie składem. – Co najważniejsze, drużyna jest dobrze przygotowana pod względem fizycznym. Żeby tak grać jak Motor, to musisz mieć w sobie dużo pary. Do tego trener Stolarski robi dobre zmiany. Mądrze wymienia pionki, wszczepia nowych, a zespół nie traci na wartości.

