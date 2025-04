Ede zrobił najlepsze wrażenie

Motor zajmuje w lidze ósme miejsce i już kilka razy w tym sezonie postraszył rywali. Ostatnio z dobrej strony pokazał się Bright Ede. To młodzieżowy reprezentant Polski.

– Nieźle wygląda kapitan Piotr Ceglarz. Dużo biega, jest agresywny w grze. Ciekawie prezentuje się też Król, rozwinąć się może Luberecki. Ale najlepsze wrażenie zrobił na mnie 18-letni Bright Ede, który w debiucie ze Stalą strzelił gola – powiedział Jacek Bąk.

Obrońca Motoru ma potencjał na miarę kadry

Były kadrowicz jest pod wrażeniem umiejętności młodego obrońcy. – Widzę w nim potencjał. Cechuje go duży spokój, ma dobre wyprowadzenie piłki, dobry przerzut, dogranie, gra głową, a do tego lewa noga i warunki na środkowego obrońcę. Piłkarzy o takich parametrach szukają w Europie. Musi też poprawić agresywność i zwrotność – dodał Bąk.

Musi pokazać charakter

Były reprezentant Polski uważa, że Ede ma przed sobą ciekawą karierę. Może być piłkarzem dużego formatu. Nie tylko w realiach ekstraklasy, ale nawet reprezentacji Polski. – Potencjał ma i od niego zależy, czy będzie wspinał się do góry. Musi mieć charakter i zadać sobie pytanie: czy chce być piłkarzem formatu ligowego, czy światowego? – tłumaczył Bąk.

Ede to może być kawał dobrego obrońcy

Ekspert zastanawia się, jak potoczy się dalsza kariera młodego piłkarza. – Pytanie, jak pokieruje nim agent, jaki ma na niego plan. Zastanawiam się, dlaczego Zagłębie go oddało. W tym momencie Ede to oczywiście melodia przyszłości, może to był jednorazowy przebłysk. Jednak uważam, że to może być naprawdę kawał dobrego obrońcy – zakończył Bąk.

