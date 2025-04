Piotr Czachowski: To był transfer na szybko

„Super Express”: - Jak pan zareagował na to, że Szkurin trafił do Legii?

Piotr Czachowski: - Byłem zaskoczony tym transferem. Po pierwsze: dlaczego został przeprowadzony tak późno, a nie na początku okna, skoro wszyscy w klubie powtarzali, że tak bardzo chcą odzyskać tytuł. Po drugie: sprowadzamy napastnika w ostatniej chwili i nie możemy z niego skorzystać w Europie! To brak odpowiedzialności.

- Znajduje pan uzasadnienie dla tego transferu?

- Nie było przecież tak, że on zachwycał w Stali w rundzie jesiennej i sięgnięto po najlepszego napastnika na polskim rynku. Najwyraźniej nie wypaliły inne opcje. Nie było wyboru, więc Legia ratowała się zakupem Szkurina. Miał dużo szczęścia, że zdecydowano się właśnie na niego. Stal jest zadowolona, bo świetnie zarobiła na jego sprzedaży, ale Legia może mu tym transferem zrobić krzywdę.

- To dlaczego postawiono na Białorusina?

- To był transfer na szybko, na zasadzie, że trzeba było kogoś sprowadzić do ataku. Na pewno Szkurin nie przekonał mnie umiejętnościami do siebie. Dlatego mówię, że nie zasługiwał na to, żeby trafić na Łazienkowską. Chyba, że był to transfer... perspektywiczny, z myślą o nowym sezonie. Może właśnie taki to był ruch i tym się kierowano?

- Niech Ilja Szkurin pokaże w tej rundzie, że warto było poczekać i wyłożyć za niego tak duże pieniądze. Uważam, że najbliższe tygodnie będą dla Białorusina takim czasem próby i nauki w Legii. Żeby zobaczyć, w którym jest miejscu, czego mu brakuje, co musi poprawić, żeby zapewnić sobie solidną pozycję - powiedzial Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem.

Pierwsza bramka zbuduje Szkurina w Legii

- Dostrzega pan atuty w jego grze?

- Szkurin jest silny, potrafi się przepchnąć z obrońcami, wywalczyć sobie pozycję, znaleźć się na polu karnym. Jednak to za mało. Musi być skuteczny, a to nie jest typ snajpera. Inna sprawa, żeby był skuteczny, to musi mieć odpowiedni serwis od drużyny.

- Może Białorusin potrzebuje czasu?

- Trener Goncalo Feio jest cierpliwy. Uważam, że wejście do Legii po prostu przerosło Szkurina. Być może będzie tak, że ta pierwsza bramka z Ruchem mu pomoże, bo zbuduje pewność siebie. Niech pokaże w tej rundzie, że warto było poczekać i wyłożyć za niego tak duże pieniądze. Uważam, że najbliższe tygodnie będą dla Białorusina takim czasem próby i nauki w Legii. Żeby zobaczyć, w którym jest miejscu, czego mu brakuje, co musi poprawić, żeby zapewnić sobie solidną pozycję.

Ilja Szkurin musi przebudzić się na dobre

- Co ma pan na myśli?

- Musi zrobić wszystko, aby utrzymać się na topie i być gwarancją goli. Dlatego powinien jak najwięcej ugrać dla siebie w tej rundzie, bo w końcu cierpliwość do niego się skończy. Jednak nie jest w łatwej sytuacji. Gdy nie idzie, to trzeba być mocnym psychicznie, żeby rozwiązywać te problemy. Musi udowodnić swoją przydatność klubowi, który zainwestował, jak na naszą ligę, niemałe pieniądze.

- Przed kolejnym sezonem Legia będzie rozglądała się za nowym napastnikiem?

- Jeśli nie przebudzi się, to może się okazać, że pojawi się inna koncepcja i w stolicy poszukają sobie nowej strzelby w ataku. Chyba, że jednak wcześniej odpali na dobre. Inaczej jego przygoda na Łazienkowskiej będzie trwała krótko. Powtórzę: Legia nie może sobie pozwolić na tak długie czekanie, a potrzebuje supersnajpera.

