W poprzednich kolejkach Śląsk zainkasował komplet punktów. Pokonał Stal Mielec i Lecha Poznań, co było wielką sensacją. Trener Ante Simundża miał nadzieję, że jego podopieczni znów pokuszą się o kolejne zwycięstwo. To bardzo ważne w kontekście walki o uratowanie się przed degradacją. Wrocławianie zajmują bowiem ostatnie miejsce w tabeli.

Senegalczyk skarcił wrocławian

Wydawało się, że Śląsk zrealizuje plan na mecz z Motorem. W pierwszej połowie gospodarze przeprowadzili akcję, którą w ekwilibrystyczny sposób sfinalizował Arnau Ortiz. W tej sytuacji długim przerzutem popisał się Piotr Samiec-Talar. Jednak w drugiej połowie beniaminek zdołał wyrównać. Stało się to na kwadrans przed końcem zawodów. Po dośrodkowaniu na pole karne najprzytomniej i najszybciej zachował się rezerwowy Mbaye N'Diaye, który strzałem z kilku metrów pokonał bramkarza Rafała Leszczyńskiego. Senegalczyk przebywał na boisku siedem minut.

Śląsk zamyka tabelę w polskiej lidze

Śląsk, gubiąc punkty w meczu z Motorem, pozostał na ostatnim miejscu w tabeli. Do rywali Stali i Lechii traci dwa punky, a trzy oczka do Puszczy, która ma przed sobą spotkanie z prowadzącym Rakowem. Dla wrocławian to czwarty mecz bez porażki.

Śląsk Wrocław - Motor Lublin 1:1

Bramki:

1:0 Arnau Ortiz 20. min, 1:1 Mbaye N'Diaye 76. min

Żółte kartki:

Guercio, Szota (Śląsk) - Samper (Motor)

Sędziował: Marcin Kochanek. Widzów: 26 361

Śląsk: Rafał Leszczyński - Tommaso Guercio, Serafin Szota, Jehor Macenko (90, Szymon Rygiel), Marc Llinares - Piotr Samiec-Talar (62, Burak İnce), Tudor Baluta, Petr Schwarz, Jose Pozo (81, Sylvester Jasper), Arnau Ortiz - Assad Al-Hamlawi (81, Henrik Udahl)

Motor: Kacper Rosa - Filip Wójcik (85, Paweł Stolarski), Arkadiusz Najemski, Bright Ede, Filip Luberecki - Michał Król (69, Mbaye N'Diaye), Jakub Łabojko (59, Sergi Samper), Christopher Simon (59, Mathieu Scalet), Bartosz Wolski, Bradly van Hoeven (85, Piotr Ceglarz) - Samuel Mraz

Piłkarze Śląska potrzebują punktów w walce o utrzymanie w lidze. Ostatnio wygrali dwa razy z rzędu i liczyli na podtrzymanie zwycięskiej passy. Jednak nie wykorzystali szansy, bo zremisowali u siebie 1:1 z Motorem Lublin w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

