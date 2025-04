Jan Grzesik trafił do bramki Zagłębia z... autu! Ale Radomiak nie dał rady [WIDEO]

Pod jego batutą Raków dwukrotnie – w 2021 i 2022 - sięgał po Puchar i Superpuchar Polski, a przede wszystkim – po mistrzostwo kraju (2023). Wszystkie te triumfy znalazły odzwierciedlenie w muralu, którego etapy tworzenia od wielu miesięcy budziły emocje i zaciekawienie mieszkańców grodu pod Jasną Górą.

Wielu z nich zgromadziło się pod wspomnianą kamienicą, chcąc raz jeszcze uhonorować twórcę największych boiskowych sukcesów Rakowa w ponadstuletniej historii tego klubu.

- W takich okolicznościach jeszcze nie przemawiałem, więc… jestem wzruszony za tę formę docenienia mojej osoby – mówił Papszun podczas uroczystego przecięcia wstęgi u stóp muralu. - Uważam, że proporcje są zaburzone. To wy powinniście na nim pełnić pierwszoplanową rolę – dodawał szkoleniowiec, wskazując na reprezentującego piłkarzy Zorana Arsenicia oraz licznie zgromadzonych fanów.

- Bez trenera nie byłoby tych sukcesów – odparowywał kapitan częstochowskiej drużyny.

Mural jak wyrzut sumienia dla urzędników w Częstochowie

Na dodatkowy – „smaczny” – aspekt odsłoniętego dzieła (autorstwa Marka Laskowskiego) wskazywał Wojciech Cygan. - Znajduje się on naprzeciwko okien urzędu miasta, żeby urzędnicy mogli nań spoglądać i podejmować właściwe decyzje – szef rady nadzorczej Rakowa nawiązywał w ten sposób do wciąż niespełnionych marzeń o nowym stadionie dla klubu.

Raków w drodze po drugie mistrzostwo

- Poza tym to nie jest mural wyłącznie historyczny, można na nim dopisywać kolejne daty. Jeszcze wiele meczów przed nami, a ten najważniejszy - w Niepołomicach – przypominał Cygan. Podopieczni Papszuna są liderami tabeli ekstraklasy i mają wielkie szanse na to, by po dwóch latach od pierwszego triumfu w krajowym czempionacie powtórzyć tamten sukces.

Na zamknięcie 27. kolejki Raków w poniedziałek o godz. 19.00 zagra właśnie w Niepołomicach, z miejscową Puszczą. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5.

Marek Papszun o pracy w Rakowie Częstochowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Marek Papszun w swej drugiej kadencji znów doprowadzi Raków do pucharów? Tak! Nic dwa razy się nie zdarza...

Karina Koczerhina - gorąca muza gwiazdora Rakowa