Luquinhas wyciągnął Legię z dołka. Górnik oddał mecz na własne życzenie

Jacek Zieliński grzmi po Lechu. "To jest kompromitacja, trzeba piep... ręką w stół!

Górnik – Legia: Ziółkowski gotowy na starcie z Podolskim. „Dla mnie to bez znaczenia”

GKS gra z Pogonią. Filip Szymczak: Koulouris to supernapastnik, mam do niego szacunek [ROZMOWA SE]

Radosne salto Ismaheela

Czekał i się… doczekał. Taofeek Ismaheel opowiadał dotąd o swym sposobie fetowania goli, ale nie miał okazji go zaprezentować zabrzańskiej publice. Zdobył co prawda w tym sezonie dla Górnika dwie bramki ligowe, ale obie na wyjeździe – w Krakowie i Gdańsku. Tym razem wreszcie trafił w domowym meczu. Prestiżowym – z Legią. Tym dłużej on i widzowie na Arenie Zabrze pamiętać będą efektowne salta Nigeryjczyka, którymi świętował bramkę.

𝐓𝐀𝐎𝐅𝐄𝐄𝐊 𝐈𝐒𝐌𝐀𝐇𝐄𝐄𝐋! Mocny początek gospodarzy! 💪 Górnik prowadzi 1:0 z Legią!🔥🔥📺 Transmisja w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/z0uVeiQvFL— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2025

Wszystko zdarzyło się już w 8. minucie i było efektem ładnej akcji zespołowej gospodarzy, mądrej asysty Yosuke Furukawy i precyzyjnego uderzenia Ismaheela. Tej precyzji – zwłaszcza w ostatnim podaniu - zabrzanom brakowało w paru innych sytuacjach, które powinni byli kończyć strzałami, a nie robili tego. Z wyjątkiem Lukasa Podolskiego, ale jego dwa uderzenia Kacper Tobiasz obronił.

Twardy łokieć Podolskiego

Podolski znów był liderem pełną gębą, nie odstawiając ni nogi (co odczuł Paweł Wszołek), ni łokcia (tu z kolei Jan Ziółkowski – mimo tego, że się w „SE” odgrażał przed pierwszym w karierze starciem z Poldim). Kibiców zabrzańskich te zmarnowane akcje trochę martwiły. „Zemszczą się” – słyszano na trybunach ich pogaduchy.

Samobój Janickiego, Legia odwraca losy meczu

Tak się mogło stać już przed przerwą, gdy po niepewnej interwencji Filipa Majchrowicza, w poprzeczkę przymierzył Ilja Szkurin. Ale nikt nie przypuszczał, że „górnicy”… sami wyręczą gości w ich ofensywnych zadaniach. W 58. min, po strzale Luquinhasa, który pewnie padłby łupem golkipera Górnika, głowę do piłki przystawił Rafał Janicki i… zrobiło się 1:1. To drugi w ciągu pięciu tygodni „samobój” stopera zabrzan, wcześniej wpakował piłkę do własnej bramki w meczu z Cracovią!

Legia wyrównuje w Zabrzu! 💥 Piłka po strzale Luquinhasa odbiła się jeszcze od Rafała Janickiego i wpadła do siatki!📺 Transmisja w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/jVbJT7RoAk— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2025

Okoliczności utraty bramki na tyle zdeprymowały gospodarzy, że pozwolili gościom się nakręcić. I kosztowało to gospodarzy drogo. Znów pierwszoplanową rolę odegrał mikry Brazylijczyk – tym razem już na pewno od dopchnął do siatki piłkę zagrywaną wzdłuż bramki przez Szkurina po wcześniejszej „główce” Pawła Wszołka.

𝐋𝐔𝐐𝐔𝐈𝐍𝐇𝐀𝐒! ⚽🇧🇷 Legia odwraca losy meczu i prowadzi 2:1 w Zabrzu! 🔥📺 Transmisja w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/GBE5WT3rYh— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2025

Legia więc – po środowym pucharowym sukcesie w Chorzowie – ponownie wyjechała ze Śląska w dobrym nastroju. Gra co prawda była daleka od oczekiwań jej kibiców, ale prestiżowy klasyk został przez nią wygrany. W czwartek o sukces w Lidze Konferencji z taką postawą może być jednak dużo trudniej...

Górnik Zabrze – Legia Warszawa 1:2 (1:0)

1:0 Ismaheel 8. min, 1:1 Janicki 58. min (samob.), 1:2 Luquinhas 67. min

Sędziował: Szymon Marciniak. Widzów: 23438.

Gómik: Majchrowicz – Szala (63. Josema), Szcześniak, Janicki, Janża – Ismaheel Ż (63. , Sarapata, Hellebrand Ż ( 90+3. Olkowski), Furukawa (80. Ambros) – Podolski (80. Bakis) – Zahović

Legia: Tobiasz – Wszołek, Ziółkowski, Pankov, Vinagre (75. Kun) – Chodyna Ż (75. Biczachczjan), Augustyniak (54. Goncalves), Elitim (75. Oyedele), Luquinhas (87. Urbański), Morishita – Szkurin

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć