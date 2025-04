Kontuzja ma różne stopnie

Legia wydała komunikat w sprawie obu piłkarzy. Kapustka doznał uazu więzadła pobocznego w kolanie, a Gual ma problem z mięśniem dwugłowym uda. Kontuzje to efekt meczu w półfinale Pucharu Polski z Ruchem. Hiszpan i kapitan nie dokończyli tego spotkania. Jak wygląda sytuacja ze zdrowiem asów stołecznej drużyny? Trener Goncalo Feio wyjaśnił to po meczu z Górnikiem Zabrze w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy,

- To nie jest przypadek, że jako klub nie podaliśmy konkretnej daty powrotu ze względu na to, że różne okoliczności mają na to wpływ - powiedział trener Goncalo Feio. - Po pierwsze: ta sama kontuzja ma różne stopnie. Na szczęście u jednego i drugiego stopień kontuzji nie jest na tyle duży, abyśmy określili wielomiesięczne rehabilitacje. Natomiast są to jednak urazy, które z dnia na dzień mogą się zmieniać. Rozwój może być większy lub mniejszy. Dlatego jest to ciężko określić.

Wprowadzono tryb maksymanie przyspieszony

Szkoleniowiec jest jednak optymistą. Przyznał, że sztab medyczny stołecznego klubu pracuje nad zdrowiem zawodników. Portugalczyk liczy na to, że Gual i Kapustka pomogą drużynie w tym sezonie, zarówno w europejskich pucharach, ekstraklasie, jak i finale Pucharu Polski.

- Druga okoliczność, którą trzeba podkreślić, to moment sezonu, w którym jesteśmy i wyzwanie, które są przed nami - tłumaczył trener Feio. - To powoduje też, że w wyleczeniu tych kontuzji włączyliśmy w pierwszej kolejności tryb mocno, mocno przyspieszony. Maksymalnie przyspieszony, żeby ich przywrócić jak najszybciej. Ważne, żeby tak ważnych piłkarzy móc jeszcze wykorzystać przy dwumeczu z Chelsea, czy przy innych wyzwaniach, które są przed nami - w lidze i w finale Pucharu Polski.

Wszystkie ręce na pokład w Legii

Jednak Portugalczyk nie wiem, kiedy nastąpi powrót piłkarzy. W każdym razie wierzy w to, że stanie się to możliwie, jak najszybciej.

- Dlatego naprawdę jest to ciężko określić - powtórzył trener Feio. - W tej chwili wszystkie ręce są na pokładzie. Zrobimy wszystko, ale przede wszystkim piłkarze, jeden i drugi, trenując i rehabilitując się dwa-trzy razy dziennie. Oni robią wszystko, aby wrócić jak najszybciej. Nie mogę jednak podać dokładnej daty powrotu. Jako trener, który średnio zna się na medycynie, mam tylko nadzieję, że będą z nami jak najszybciej i w dobrej dyspozycji.

