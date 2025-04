Sześć to mało!

29-letni Koulouris najpierw skutecznie wykonał rzut karny, później z najbliższej odległości zwieńczył znakomitą akcję Kamil Grosickiego, a na koniec efektownie strzelił prawą nogą z 15 metrów.

- Grek jest niełatwy do zatrzymania, bo potrafi strzelić każdą częścią ciała - prawą, lewą nogą czy głową. Świetnie się ustawia w polu karnym i to go wyróżnia – zachwalał jego umiejętności w rozmowie z „SE”, Marcin Robak, ostatni król strzelców z Pogoni z sezonu 2023/24

Koulouris jest bliski powtórzenia wyczynu Robaka, gdyż zdobył już 20 bramek, i powiększył przewagę do czterech nad Benjaminem Kallmanem i Mikaelem Ishakiem. "Kulu" bije też klubowe rekordy. Jako pierwszy piłkarz w Pogoni ustrzelił cztery hat-tricki w sezonie w Ekstraklasie. Wcześniej dzielił pierwsze miejsce z Leszkiem Wolskim i Marcinem Robakiem. Z liczbą 23. goli (trzy w Pucharze Polski) jest najskuteczniejszy w jednym sezonie, a przed nim jeszcze 8 meczów.

- To bardzo szalony sezon w moim wykonaniu. Cieszy mnie bardzo dobra dyspozycja, ale jeszcze bardziej to, że moje gole pomagają zespołowi w realizacji wyznaczonych celów. Zdaję sobie sprawę z tego, że prowadzę w wyścigu o koronę króla strzelców i chcę powiększyć swój dorobek strzelecki. Z tym że na pierwszym miejscu jest drużyna – powiedział "Kulu" dla oficjalnej strony Pogoni. Pozostaje pytanie, jak długo pozostanie w Szczecinie, bo może być pierwszym celem transferowym mocno zadłużonego klubu. - Będę nalegał na właściciela klubu, żeby tak świetnego napastnika widzieć w następnym sezonie w naszych barwach. To trudne zadanie, bo jego wartość rośnie, i na rynku nie ma tak świetnych zawodników wielu. Wiem, że szefowie klubu rozmawiali z nim w innych sprawach, w tym temacie zapewne też - zdradził trener Pogoni Robert Kolendowicz.

𝐆𝐑𝐎𝐒𝐈𝐂𝐊𝐈 ➡️ 𝐊𝐎𝐔𝐋𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒 ➡️ 𝐆𝐎𝐋! ⚽Dublet greckiego napastnika! ✌️ Pogoń zaczęła drugą połowę tak dobrze, jak skończyła pierwszą! 🔝📺 Transmisja w CANAL+ SPORT 3, CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/n9tqP63nGa— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2025

𝐊𝐎𝐔𝐋𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒 𝐒𝐇𝐎𝐖! ⭐ Hat-trick napastnika Pogoni! 🔥🔥🔥A chwilę wcześniej wejście smoka zaliczył Kacper Łukasiak! 🐲 Pogoń wygrywa z GieKSą 4:0! pic.twitter.com/ryNbLkR6Dc— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2025