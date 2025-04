Robert Lewandowski dwa razy sięgał po Złotego Buta

Lewandowski dwa razy zwyciężał w tym prestiżowym zestawieni. Wtedy występował w Bayernie Monachium. Pierwszy miał to miejsce w 2021 roku, gdy strzelił 41 goli wi pobił rekord Bundesligi - przebił wyczyn legendarnego Gerda Muellera. W kolejnym sezonie zgarnął to trofeum. Tym razem do wygrania wystarczyło 35 bramek. Przed rokiem triumfował Harry Kane. Anglik w Bayernie miał 36 trafień. Jak wygląda sytuacja w tym sezonie? Przypomnijmy, że dla najlepszych lig w Europie - Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja - obowiązuje przelicznik razy 2.

Mohamed Salah przed Robertem Lewandowskim

Liderem jest Mohamed Salah. As Liverpoolu uzbierał 54 punkty (27 goli). To właśnie za Egipcjaninem jest Lewandowski, który w LaLiga strzelił 25 goli, co daje mu 50 punktów. Podium zamyka Harry Kane z Bayernu z wynikiem 46 punktów (23 gole). Czwarty w tym zestawieniu Viktor Gyokeres ze Sporting Lizbona choć zdobył 30 goli to dało mu to 45 punktów. Wszystko przez to, że współczynnik dla ligi portugalskiej wynosi 1,5. Na piątej pozycji jest Kylian Mbappe z Realu Madryt. Francuz ma bilans 44 pkt (22 gole).

Efthymios Koulouris i Krzysztof Piątek daleko...

Efthymios Koulouris z Pogoni Szczecin plasuje się na 21. miejscu. Dorobek Greka to 30 pkt (20 bramek), bo polska ekstraklasa ma mnożnik 1,5. Podobnie jest w przypadku ligi tureckiej. Krzysztof Piątek został sklasyfikowany na 26. lokacie. Bilans asa Istanbul BB to 28,5 pkt (19 goli).

Wprawdzie Robert Lewandowski w ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej nie strzelił gola, ale mimo to jest wysoko w klasyfikacji Złotego Buta, która przyznawana jest najskuteczniejszemu zawodnikowi w Europie. Czy polski napastnik Barcelony sięgnie po Złotego Buta.

