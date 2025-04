Rafał Gikiewicz wypromował się w Niemczech

W ekstraklasie debiutował w barwach Jagiellonii, a po mistrzostwo Polski sięgał już w barwach Śląska Wrocław. Później wyjechał do Niemiec. Zaczynał w drugoligowym Eintrachtu Brunszwik, w którym spędził dwa lata. Potem przeniósł się do Freiburga, w którego barwach zadebiutował w Bundeslidze. Rozegrał dwa mecze. Później trafił do Unionu Berlin, z którym przebił się do Bundesligi.

Miał być zmiennikiem Manuela Neuera

Trzy lata spędził w Augsburgu. W tym okresie dostał propozycję z Bayernu Monachium. Miał być tam rezerwowym, bo numerem 1 był Manuel Neuer. - Rozmawialiśmy - powiedział Gikiewicz w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Roczna umowa. Typowy bramkarz do rozgrzewki, żeby piłki nosił i rozgrzewał Manuela. W tym sezonie złapał kontuzję. Nie zakładałem. Żona już szukała domu w Monachium, ale podjąłem taką decyzję.

Augsburg zaproponował mu nowy kontrakt

Dlaczego nie zdecydował się jednak przyjąć oferty klubu z Bawarii?

- Augsburg przedłużył mi kontrakt o rok - wyjawił Gikiewicz. - Powiedziałem pod kątem rywalizacji, że najlepszego bramkarza na świecie „przestraszyłem się”. Podjąłem taką decyzję, że wolałbym grać.

W Ankaragucu mógł zostać i zarabiać duże pieniądze

Gikiewicz po wyjeździe z Niemiec trafił do Turcji. Jednak długo nie zagrzał tam miejsca. Wrócił do Polski i związał się z Widzewem.

- I ogólnie całą przygodę z piłką tak podchodzę do tego - wyznał Gikiewicz. - W Ankaragucu też mogłem siedzieć, zarabiać bardzo duże pieniądze, ale bym nie grał. Wolałem więc wrócić i przedłużyć sobie tę przygodę z piłką o rok, o dwa.

