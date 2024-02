Wynik 1:0 dla Resovii Rzeszów w meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Poprzednie mecze Resovia Rzeszów - Zagłębie Sosnowiec

W ostatnich trzech meczach między Resovią Rzeszów a Zagłębiem Sosnowiec padły różne wyniki. Pierwsze spotkanie odbyło się na stadionie Ludowy w Sosnowcu 18 lipca 2022 roku. W tym meczu Zagłębie Sosnowiec wygrało 2:1 z Resovią Rzeszów. Drugi mecz został rozegrany na stadionie Stal w Rzeszowie 13 listopada 2022 roku i zakończył się remisem 2:2. Ostatni mecz odbył się na stadionie Arcelormittal Park w Sosnowcu 12 sierpnia 2023 roku. W tym spotkaniu Resovia Rzeszów zwyciężyła 1:0, nie pozwalając Zagłębiu Sosnowiec zdobyć żadnego gola. Stosunek bramek w rozegranych meczach Resovia Rzeszów: 4, Zagłębie Sosnowiec: 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie dzisiejszego meczu Resovia Rzeszów kontra Zagłębie Sosnowiec, który odbywał się w Rzeszowie, gospodarze zdobyli jednego gola. W 16 minucie zawodnik o nazwisku Muratovic strzelił bramkę dla drużyny Resovii Rzeszów. Natomiast w 44 minucie Dovgyi z zespołu Zagłębia Sosnowiec otrzymał żółtą kartkę. Wynik po pierwszej połowie to: Resovia Rzeszów - 1, Zagłębie Sosnowiec - 0.

W drugiej połowie dzisiejszego meczu Resovia Rzeszów z Zagłębiem Sosnowiec, który odbył się w Rzeszowie, gospodarze utrzymali prowadzenie 1:0, które został ustalone już w pierwszej połowie. W 58 minucie trener Resovii dokonał dwóch zmian - Ciepiela wszedł na boisko zastępując Kanacha, a Lempereur zastąpił Eizencharta.

Kilka minut później, w 61 minucie, trener Zagłębia Sosnowiec również dokonał dwóch zmian - Kirejczyk wszedł na boisko zastępując Fabrego, a Wrzesinski zastąpił Zielonkę. W 67 minucie trener Resovii dokonał kolejnej zmiany - Lyszczarz wszedł na boisko zastępując Mazka. W 70 minucie trener Zagłębia Sosnowiec wprowadził Rozwandowicza za Dovgyiego. W 78 minucie Matynia wszedł na boisko zastępując Sukhotskyiego w drużynie Zagłębia Sosnowiec. W 81 minucie sędzia ukarał żółtą kartką Wasiluka z Resovii Rzeszów oraz Wrzesinskiego z Zagłębia Sosnowiec.

W doliczonym czasie gry, w 90 +1 minucie Lempereur otrzymał żółtą kartkę. W ostatniej minucie meczu trener Resovii dokonał ostatniej zmiany - Jaroch wszedł na boisko zastępując Muratovica. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem: Resovia Rzeszów: 1, Zagłębie Sosnowiec: 0.

Pomeczowe podsumowanie

Resovia Rzeszów i Zagłębie Sosnowiec to drużyny piłkarskie, które przed meczem zajmowały odpowiednio 16. i 18. miejsce w tabeli. Do tej pory Resovia Rzeszów wygrała 5 meczy, zremisowała 4 mecze, a przegrała 11 spotkań, co daje im sumę punktów wynoszącą 19. Natomiast Zagłębie Sosnowiec wygrało 2 mecze, zremisowało 5 meczy i przegrało 13 spotkań, co daje im sumę punktów równą 11. W ostatnim meczu Resovia Rzeszów zdobyła zwycięstwo i zdobyła dodatkowe 3 punkty. Aktualnie suma punktów Resovii Rzeszów wynosi więc 22, natomiast Zagłębia Sosnowiec pozostaje na poziomie 11 punktów.

I Liga - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu między Resovią Rzeszów a Zagłębiem Sosnowiec, zaplanowano kolejne spotkania obydwóch zespołów. Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Resovią Rzeszów odbędzie się 4 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku. Natomiast mecz Zagłębia Sosnowiec z Podbeskidziem Bielsko-Biała zostanie rozegrany dzień wcześniej, czyli 3 marca 2024 roku o godzinie 18:00 na stadionie Arcelormittal Park w Sosnowcu.