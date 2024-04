Wysoka wygrana Stolemu Gniewino nad Pogonią Nowe Skalmierzyce

Pomeczowe podsumowanie

Drużyna Pogoni Nowe Skalmierzyce przed meczem zajmowała 10. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrała 10 meczy, zremisowała 6 i przegrała 7, co daje im sumę punktów równą 36. Po dodaniu zdobytych w tym meczu punktów ich suma wynosi aktualnie 36. Natomiast drużyna Stolema Gniewino przed meczem zajmowała 15. miejsce w tabeli. Do tej pory wygrała 5 meczy, zremisowała 6 i przegrała 12, co daje im sumę punktów równą 21. Po zdobyciu w tym meczu kolejnych 3 punktów ich suma wynosi aktualnie 24. Podsumowując, po rozegraniu tego meczu drużyna Pogoni Nowe Skalmierzyce utrzymuje się na swojej pozycji z sumą punktów równą 36, natomiast drużyna Stolema Gniewino awansuje na pozycję wyżej i ma obecnie na koncie 24 punkty.

III Liga - Grupa 2 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Stolem Gniewino po rozegranym meczu z Pogonią Nowe Skalmierzyce szybko przygotowuje się do kolejnego starcia. Ich następny mecz odbędzie się 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 na stadionie Gotis w Gniewinie. Przeciwnikiem Stolema będzie drużyna Sokoła Kleczew. Zawodnicy z Gniewina będą dążyć do kolejnego zwycięstwa i zdobycia cennych punktów. Natomiast Pogoń Nowe Skalmierzyce również nie zwalnia tempa i już niedługo czeka ich kolejne spotkanie. Mecz z Błękitnymi Stargard odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00 na stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach. Drużyna z Nowych Skalmierzyc będzie starała się pokonać rywali i zapewnić sobie kolejne punkty w tabeli. Oba zespoły mają przed sobą ważne wyzwania i będą dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Kibice Stolema Gniewino i Pogoni Nowe Skalmierzyce nie mogą doczekać się tych emocjonujących meczów, które zapowiadają się bardzo interesująco.