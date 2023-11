Zwycięstwo Unii Tarnów nad Garbarnią Kraków 2:1 w 18. kolejce III ligi - Grupa 4

Przebieg spotkania

W pierwszej połowie wczorajszego meczu Unia Tarnów z Garbarnią Kraków, który odbył się w Tarnowie, gospodarze zdobyli bramkę w 8 minucie. Bramkę dla Unii Tarnów strzelił Tkachuk. Jednak w 40 minucie Garbarnia Kraków odpowiedziała i zdobył bramkę, której autorem był Zurek. Po pierwszej połowie wynik meczu był remisowy - Unia Tarnów 1, Garbarnia Kraków 1.

W drugiej połowie wczorajszego meczu pomiędzy Unią Tarnów a Garbarnią Kraków, który odbył się w Tarnowie, obie drużyny kontynuowały zaciętą walkę o zwycięstwo. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.

W 75 minucie to gracze Unii Tarnów cieszyli się z kolejnego trafienia. Bramkę zdobył Sojda, który tym samym dał swojej drużynie prowadzenie. Unia Tarnów była coraz bliżej zwycięstwa. Mimo starań Garbarnii Kraków, która próbowała odwrócić losy spotkania, nie udało im się zdobyć bramki w drugiej połowie. Obie drużyny prezentowały wysoki poziom gry i niezwykłe zaangażowanie.

Ostatecznie cały mecz zakończył się wynikiem: Unia Tarnów 2, Garbarnia Kraków 1. Unia Tarnów może być dumna ze swojego zwycięstwa, które zapewniło im cenne trzy punkty w tabeli ligowej.

Pomeczowe podsumowanie

Po meczu pomiędzy Unią Tarnów a Garbarnią Kraków, wynik brzmiał 2:1 na korzyść Unii Tarnów. Przed tym spotkaniem Garbarnia Kraków zajmowała 9. miejsce w tabeli. Do tej pory drużyna wygrała 7 meczy, zremisowała 4 mecze, a 7 razy przegrała, co daje im sumę punktów równą 25. Natomiast Unia Tarnów zajmowała 10. miejsce w tabeli przed meczem. Do tej pory drużyna wygrała również 7 meczy, zremisowała 4 mecze i przegrała 7 razy, co daje im taką samą sumę punktów jak Garbarnii Kraków - czyli również 25. Po tym spotkaniu obydwie drużyny zdobyły po jednym punkcie i teraz punktacja przedstawia się następująco: Unia Tarnów - 26 punktów.

III Liga - Grupa 4 - Następne mecze obydwóch zespołów:

Po rozegranym meczu pomiędzy Unią Tarnów a Garbarnią Kraków, oba zespoły mają już zaplanowane kolejne spotkania. Mecz Chełmianka Chełm z Unią Tarnów odbędzie się 2 marca 2024 roku o godzinie 01:00 na stadionie Miejskim w Chełmie. Natomiast Garbarnia Kraków zmierzy się z Wisłoką Dębica tego samego dnia o tej samej godzinie na stadionie Garbarni przy ulicy Barskiej w Krakowie.