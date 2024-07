Adam Buksa rusza podbijać... Niespodziewany transfer napastnika reprezentacji Polski

Nawet król Karol nie może znieść gry Anglii na Euro 2024. Po awansie do finału zwrócił się wprost do piłkarzy

Jest po to, żeby strzelać gole

Ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu w Antalyasporze, gdzie strzelił 16 goli. Jednak turecki klub nie sprostał finansowym oczekiwaniom władz RC Lens, które ostatecznie przystały na transfer do FC Midtjylland. Z duńskim klubem podpisał kontrakt na cztery lata. Będzie miał okazję powalczyć o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. - Klub jest ambitny, stoi na wysokim poziomie, chce się wciąż rozwijać. Jestem po to, aby strzelać gole i pomagać drużynie - w taki sposób Buksa tłumaczy ten transfer w rozmowie z klubowymi mediami.

Posiada wiele cech, których szukali...

W Danii wiele sobie obiecują po sprowadzeniu polskiego napastnika, za którego – według medialnych doniesień – zapłacili 4,5 mln euro. - Jesteśmy zadowoleni, że Adam postawił na nasz klub. Posiada wiele cech, których szukamy u napastnika: siłę fizyczną, inteligencję i jest skuteczny - powiedział Peter Sand, dyrektor sportowy duńskiego klubu.

Next chapter: 𝗠𝗜𝗗𝗧𝗝𝗬𝗟𝗟𝗔𝗡𝗗 🔝— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 11, 2024

