Turcja pokonała Austrię i awansowała do ćwierćfinału Euro 2024! Zapis relacji na żywo

Austria - Turcja 1:2 (0:1)

Bramki: Gregoritsch (66') - Demiral (1', 59')

Kartki: Schmid, Lienhart - Kokcu, Yuksek

Austria: Pentz - Posch, Danso, Lienhart (65', Wober), Mwene (46', Prass) - Seiwald, Sabitzer - Laimer (65', Grillitsch), Baumgartner, Schmid (46', Gregoritsch) - Arnautović

Turcja: Gunok - Muldur, Bardakci, Demiral, Kadioglu - Yuksek (58', Ozcan), Ayhan - Guler (78', Yokuslu), Kokcu (83', Can Kahveci), Yildiz (78', Akturkoglu) - Yilmaz

Odśwież relację

Austria i Turcja to dwie drużyny, które świetnie zaprezentowały się w fazie grupowej Euro 2024 i powalczą teraz o ćwierćfinał. Austriacy pokazali swoją moc m.in. przeciwko Polsce, z którą wygrali 3:1 i zamknęli jej drogę do fazy pucharowej. Ekipa Ralfa Rangnicka wygrała zresztą całą grupę D, wyprzedzając nawet Francję i Holandię! To najlepiej pokazuje, jak świetnie Austria radzi sobie w Niemczech, ale teraz musi potwierdzić to w 1/8 finału. A Turcy wspierani przez żywiołowych kibiców również mają chrapkę na potwierdzenie roli "czarnego konia". W fazie grupowej Turcja przegrała jedynie z Portugalią (0:3), a zwycięstwa z Gruzją (3:1) i Czechami (2:1) pozwoliły jej zająć drugie miejsce. Teraz przed ekipą Vincenzo Montelli twardy bój z Austriakami.