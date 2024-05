Były reprezentant Polski uderzył bez pardonu w Michała Probierza. Bezlitosne podsumowanie. Te słowa mogą zaboleć

Rozpoczyna się wielkie odliczanie do mistrzostw Europy w Niemczech. 14 czerwca kibice z całego świata będą mogli śledzić pierwsze spotkanie, w którym zmierzy się drużyna gospodarzy ze Szkocją. Podopieczni Michała Probierza rywalizację w turnieju rozpoczną dwa dni później o godzinie 15:00, a ich rywalami będzie Holandia. Cztery dni później "biało-czerwoni" zmierzą się z Austrią, a ostatnim rywalem w fazie grupowej ekipy z Robertem Lewandowskim na czele będzie Francja (25 czerwca).

Probierz odkrył karty przed Euro 2024 tylko postawił na nietypowy sposób ogłoszenia kadry. Nie milkną echa na temat, w jaki sposób selekcjoner to zrobił, przedstawił drużynę podczas konferencji dotyczącej turnieju golfa.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Dariusz Dziekanowski skomentował zachowanie Michała Probierza. Nie gryzł się w język

W felietonie Dariusz Dziekanowski skomentował to, w jaki sposób Probierz zdecydował się ogłosić kadrę przed Euro 2024. - Nie da się ukryć, że dyrygent, czyli selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz wraz z orkiestrą PZPN dość mocno podgrzewają emocje przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Niestety są to raczej złe emocje - można przeczytać.

- Michał Probierz zamiast dać kibicom trochę radości, uzasadnić swój wybór i wskazać atuty każdego z zawodników, żeby wzbudzić zainteresowanie, a pewnie i większą sympatię, wszystkich zlekceważył (...). Nic z tego - poszło z kartki, a Michał Probierz zmieścił się w tej "uroczystości" w dwie minuty. Ewidentnie mamy tu do czynienia z jakąś - mówiąc oględnie - totalną amatorką. Dwóch fanów muzyki Zenka Martyniuka odpowiada za najważniejszą drużynę w tym kraju i robią to na zasadzie "wieś tańczy i śpiewa". To jest po prostu nie do wiary, że ta kadra przeciekła w ten sposób do mediów, czyli w formie grafiki z nazwiskami piłkarzy na poszczególnych pozycjach - grzmiał w felietonie Dziekanowski