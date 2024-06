Co za słowa w kierunku Michała Probierza. Reprezentant Polski już tego nie ukrywa, szczere wyznanie!

Specjalny plan Austrii na Polskę. Sprytnie to wykombinowali! Ta taktyka wystarczy na Polaków?

Michał Probierz cieszy się opinią bardzo dobrego szkoleniowca, dzięki swoim ostatnim występom z reprezentacją Polski. Były szkoleniowiec Cracovii i Jagiellonii stał się postacią bardzo lubianą przez fanów, a swoje słowa szacunku mają do niego także kadrowicze. Bartosz Bereszyński o swoich odczuciach ze współpracy z trenerem powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Powiedzieć, że zawodnik ma do niego pozytywny stosunek, to tak naprawdę nic nie powiedzieć!

Michał Probierz oceniony przez kadrowicza. Szczere wyznanie Bartosza Bereszyńskiego

Jak powiedział Bereszyński, Probierz zmienił sposób widzenia reprezentantów Polski na samych siebie i jest to bardzo ważna zmiana.

- Piłkarzy mamy potrafiących grać i utrzymywać się przy piłce. Pokazują to w klubach, ale w reprezentacji istniał sposób myślenia, że należy grać defensywnie, "lagą na Robercika", z kontry. My wbiliśmy sobie do głowy, że inaczej naprawdę nie potrafimy. A głowa znaczy w sporcie najwięcej - mówi obrońca reprezentacji Polski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jak mówi obrońca, bardzo cieszy się, że jest częścią drużyny, w której panuje taka atmosfera, jak obecnie.

- Dziś przyjemnie jest utożsamiać się z tą reprezentacją, każdy znajdzie w niej coś dla siebie. I ten, który lubi młodzieżową fantazję, i miłośnik oldschoolu. Obecnej drużynie łatwiej kibicować niż w poprzednich latach. Wewnątrz przeważnie było dobrze, dookoła niekoniecznie. Teraz jest różnica. My też bardziej się otworzyliśmy - mówi Bereszyński.