Cristiano Ronaldo śrubuje rekordy mistrzostw Europy. Kapitan Portugalii tak góruje nad konkurentami!

Francja z awansem do ćwierćfinału po bezbarwnym spotkaniu. Samobójcze trafienie Jana Vertonghena rozstrzygnęło rywalizacje

Najlepszy snajper mistrzostw Europy

Kapitan reprezentacji Portugalii rozgrywa szósty turniej mistrzostw Europy. Debiutował w 2004 roku, gdy jego drużyna wywalczyła wicemistrzostwo. Sukcesów mu nie brakuje. W dorobku ma mistrzostwo Europy wywalczone w 2016 roku oraz brąz z ME 2012. Śrubuje rekordy finałów. Jest najlepszym strzelcem w historii tego turnieju. Do tej pory zdobył 14 bramek i trafiał na pięciu imprezach z rzędu. Na razie brakuje mu gola na niemieckich boiskach. Czy zrobi to w meczu ze Słowenią w 1/8 finału?

Portugalia ma apetyt na złoto, upora się ze Słowenią? "Zagrają przeciwko nam najlepiej jak potrafią"

Rozegrał najwięcej meczów w finałach

To nie jedyny jego rekord. To właśnie Cristiano Ronaldo rozegrał najwięcej - 28 meczów w historii EURO. Drugi w tym zestawieniu jest jego rodak obrońca Pepe, który zaliczył 21 występów. - Myślę, że Ronaldo jest dzisiaj inspiracją dla wielu młodych portugalskich piłkarzy - powiedział nam niedawno Nene, pomocnik Jagiellonii Białystok.

