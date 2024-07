Cristiano Ronaldo prowadzi Portugalię po tytuł? "To urodzony zwycięzca, jest inspiracją"

Ciągle chce wygrywać

Ronaldo jest rekordzistą finałów. To jego szósty turniej. Jeszcze nie zdobył na nim bramki. - Z pewnością Ronaldo zechce jeszcze coś osiągnąć - powiedział pomocnik Nene w rozmowie z "Super Expressem". - Widać, jak bardzo zależy mu na strzeleniu tego gola, którym zapisałby się w historii mistrzostw Europy. On jest na topie od 20 lat, w tym czasie został reprezentacją mistrzem Europy, wygrał Ligę Narodów, a w 2004 roku wystąpił w finale Euro. Widać, że on ciągle chce wygrywać, niezależnie czy miał 20 lat, czy tak jak teraz - 39. To urodzony zwycięzca - zaznaczył portugalski as białostockiej drużyny.

Nadal chce być na topie

Kapitan Portugalii jest inspiracją dla młodych piłkarzy. - Mieć obok siebie tak doświadczonego zawodnika, który w futbolu wygrał wszystko, co było do wygrania i nadal chce być na topie może tylko pociągnąć młodszych kolegów za sobą. Myślę, że Ronaldo jest dzisiaj inspiracją dla wielu młodych portugalskich piłkarzy - podkreślił lider mistrza Polski w rozmowie z naszym portalem.

