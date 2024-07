Portugalia ma apetyt na złoto, upora się ze Słowenią? "Zagrają przeciwko nam najlepiej jak potrafią"

Romelu Lukaku wyrzuci Francję z EURO? Były selekcjoner wprost o gwieździe reprezentacji Belgii, co za słowa!

Na zakończenie fazy grupowej Portugalia niespodziewanie przegrała 0:2 z Gruzją. - Na pewno nikt nie był z tego powodu zadowolony - powiedział Nene, portugalski pomocnik Jagiellonii w rozmowie z "Super Expressem". - Nasz zespół zawsze interesuje wygrana. W momencie rozpoczęcia spotkania mieliśmy zapewnione pierwsze miejsce, ale Gruzini wykazali się maksymalną determinacją - analizował.

Teraz przed Portugalią mecz ze Słowenią w 1/8 finału. Czy kapitan Cristiano Ronaldo poprowadzi zespół do ćwierćfinału? - Wiemy, że pełnimy rolę faworyta, ale przed meczem nikt jeszcze niczego nie wygrał - tłumaczył Nene na naszych łamach. - Musimy wyjść i od początku narzucić styl i jakość. Mamy lepszych zawodników, to oczywiste. Najważniejsze jest jednak, aby we Frankfurcie być lepszym zespołem. Musimy uporać się ze Słowenią. Nie lubię, kiedy ktoś rozdaje awanse przed pierwszym gwizdkiem. Słoweńcy też mają swoje ambicje i aspiracje. Zagrają przeciwko nam najlepiej jak potrafią i zrobią wszystko, aby spłatać niespodziankę - dodał gwiazdor Jagiellonii.

