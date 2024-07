Czesław Michniewicz ma oko na Maroko. Były selekcjoner kadry o wyjeździe do Afryki, takie miał jeszcze marzenie

Propozycja wydaje mi się bardzo fajna

o będzie drugi zagraniczny klub w karierze Michniewicza. W ubiegłym roku prowadził Abha Club w lidze Arabii Saudyjskiej. Jednak na stanowisku wytrzymał tylko kilka miesięcy. Polski trener odszedł z zespołu, ale jego następca i tak nie zdołał go utrzymać w elicie. Teraz wybrał nowy kierunek. Będzie odpowiadał za wyniki FAR Rabar, utytułowanego klubu z Maroka. - Ale ta propozycja wydaje mi się bardzo fajna - powiedział Czesław Michniewicz w rozmowie na Kanałem Zero u Krzysztofa Stanowskiego. - Jest atrakcyjna sportowo, bo tu można spróbować powalczyć o trofea. Dwa lata temu byli mistrzem Maroka, w tym sezonie wicemistrzem. Tak więc stabilny klub. Na pewno oczekiwania, zainteresowanie kibiców, bo na mecze przychodzi po 50-60 tys. Stadion jest lekko w przebudowie. Będą coś majstrować, bo niedługo w grudniu będą mistrzostwa Afryki. Będą też mistrzostwa świata. Tu wszyscy żyją piłką. Odczuwam to na własnej skórze, gdy wylądowałem w Rabacie - opowiadał.

Jerzy Dudek o finale mistrzostw Europy, fenomenie Hiszpanii, postawie Anglii. Wskazał kluczowy moment, wyróżnił tych piłkarzy [ROZMOWA SE]

Był blisko prowadzenia reprezentacji z Afryki

Były selekcjoner nie ukrywał, że nastawiał się na pracę z drużyną narodową. - Życie napisało taką decyzję - wyznał Michniewicz w rozmowie na Kanale Zero. - Rozmawiałem z kilkoma klubami na różnych kontynentach, z kilkoma reprezentacjami, bo w pierwszej kolejności marzyła mi się praca z reprezentacją. Jedna była bardzo bliska, też afrykańska, która na pewno pojedzie na mistrzostwa świata w Stanach. To mi przyświecało, żeby poczekać na propozycje, żeby to była reprezentacja - przyznał były szkoleniowiec polskiej kadry.

Tak Czesław Michniewicz został powitany w Maroku! Tego nie spodziewał się były selekcjoner kadry

Sonda Jak oceniasz kadencję Czesława Michniewicza w reprezentacji? Byłem dumny z tego, czego dokonał z reprezentacją Nie narzekam, ale mogliśmy osiągnąć więcej Porażka, chcę zapomnieć o tym okresie

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej