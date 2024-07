Tak Czesław Michniewicz został powitany w Maroku! Tego nie spodziewał się były selekcjoner kadry

Trafił do wicemistrza kraju

Reprezentacja Maroka była rewelacją mundialu w Katarze. Jako pierwsza drużyna z Afryki dotarła do półfinału, a turniej zakończyła na czwartym miejscu. Teraz w tym kraju będzie pracował Michniewicz, który przyjął ofertę z FAR Rabat. To utytułowany klub, który w dorobku ma dwanaście mistrzostw. Ostatni tytuł został wywalczony przed rokiem. W poprzednich rozgrywkach nowy klub polskiego trenera walkę o prymat w lidze przegrał na finiszu z ekipą Raja Casablanca. Zadecydowało o tym potknięcie w przedostatniej kolejce.

Powalczy w Afrykańskiej Lidze Mistrzów

Michniewicz po rozstaniu z kadrą Polski wyjechał do Arabii Saudyjskiej. Prowadził Abha Club, ale został zwolniony w trakcie rozgrywek, a były klub już bez niego spadł z ligi. W Maroku były selekcjoner będzie miał szansę walczyć o najwyższe cele. Odzyskanie tytułu, a przyszłym miesiącu zespół rozpocznie zmagania w afrykańskiej Lidze Mistrzów. W I rundzie eliminacji rywalem będzie Remo Stars, zespół z Nigerii. Klub pozyskał ostatnio siedmiu piłkarzy.

Najpierw przekręcili mu nazwisko

FAR Rabat w mediach społecznościowych przedstawiając polskiego trenera przekręcił jego nazwisko pisząc „Michinievic”. Później już podczas prezentacji z koszulką pomyłka została naprawiona. Michniewicz został za to przywitany bukietem biało-czerwonych kwiatów. „Witamy nowego trener i życzymy mu sukcesów w nowej roli” - napisano w oficjalnym komunikacie. Przedstawiono także jego sztab. Pierwszym asystentem został Gerard Juszczak, a drugi - Barae Jorndi.

Sześć meczów Kasperczaka z kadrą Maroka

W połowie lat 80. w Maroku pracował Ryszard Kulesza. Były selekcjoner polskiej kadry prowadził Mouloudia Wadżda. Z kolei Henryk Kasperczak odpowiadał w 2000 roku za reprezentację Maroka. Jednak jego przygoda z drużyną narodową była dość krótka, bo skończyła się na sześciu meczach. Czy Michniewicz odniesie sukces z afrykańskim klubem?

