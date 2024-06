Czesław Michniewicz tak postrzega reprezentację Austrii. Były selekcjoner kadry wyliczył atuty rywala Polaków

Roger Guerreiro pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków [ROZMOWA SE]

Austria będzie trudniejszym przeciwnikiem

Kadra Austrii może odczuwać niedosyt, bo mimo dobrej postawy przegrała 0:1 z Francją. - Mówiłem, że Austria będzie dla nas trudniejszym przeciwnikiem - powiedział trener Czesław Michniewicz w programie na Kanale Zero. - Patrząc na to, jak grają, kto ich trenuje i jak drużyna funkcjonowała w eliminacjach. Widziałem ich kilka meczów. Nie byłem kompletnie zaskoczony tym, co zobaczyłem. Zaskoczony byłem tylko tym, że nie udało im się strzelić gola, bo mieli sytuację idealną przy stanie 0:0. To był ten moment - zaznaczył.

Jakub Moder o sposobie gry Austrii na EURO. Na to zwrócił uwagę reprezentant Polski

Mbappe zrobił fantastyczną akcję

Były selekcjoner kadry zastanawiał się także nad urazem Kyliana Mbappe, który w końcówce meczu z Austrią złamał nos. - Zobaczymy, czy Mbappe w masce zrobiłby taką akcję jak w meczu z Austrią - opisywał Michniewicz w programie na Kanale Zero. - To nie była łatwa sytuacja. Zrobił fantastyczną akcję. Dośrodkował bardzo mocno, nieprzyjemnie. Dwaj stoperzy byli niby dobrze ustawieni, ale mimo wszystko padła bramka. Na pewno Austria będzie wymagającym przeciwnikiem dla nas. A Francja, z Mabppe grającym w masce? Być może z Holandią nie zagra, ale to wątpliwe. Myślę, że pojutrze będzie trenował w tej masce - stwierdził były szkoleniowiec drużyny narodowej.

Bartosz Bereszyński o kontuzji gwiazdy reprezentacji Francji, jest powód do niepokoju? "Najlepsi lekarze z Francji..."

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie