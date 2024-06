Jakub Moder o sposobie gry Austrii na EURO. Na to zwrócił uwagę reprezentant Polski

Roger Guerreiro pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków [ROZMOWA SE]

Grają intensywnie, dużo biegają

Wprawdzie Austria przegrała 0:1 z Francją, ale pokazała się z dobrej strony. Do końca walczyła o urwanie punktu faworytowi grupy. - Grają intensywnie, dużo biegają - powiedział Jakub Moder. - Wydaje mi się, że musimy im przeciwstawić się tym samym. Ale musimy zacząć od tego, żeby trzymać się stylu gry, żeby grać w piłkę i być blisko siebie w defensywie. Tak jak powiedziałem: grają intensywnie, dużo biegają. Ale my też dużo biegamy. Gramy intensywnie, a gdy mamy piłkę, to mamy dużo jakości. Myślę, że to będzie klucz do sukcesu w piątek - wyznał.

Austriacy i tak mają dużo czasu między meczami

Polacy rozegrali mecz z Holandią 16 czerwca w Hamburgu. Austria mierzyła się z Francją dzień później Duesseldorfie. Czy dzień więcej wypoczynku daje przewagę polskim kadrowiczom? - Myślę, że Austriacy i tak mają dużo czasu między meczami - tłumaczył Jakub Moder. - Większość z tych zawodników w klubie grało, co trzy dni. Oczywiście mamy tego czasu więcej na regenerację. Łatwiej dla trenerów, żeby przygotowali mikrocykl. Może więc delikatny wpływ będzie to miało. Ale nie szukałbym w tym wielkiej rzeczy - ocenił pomocnik drużyny narodowej.

