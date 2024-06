Bartosz Bereszyński o kontuzji gwiazdy reprezentacji Francji, jest powód do niepokoju? "Najlepsi lekarze z Francji..."

Roger Guerreiro pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków [ROZMOWA SE]

Zderzył się z Austriakiem

Pechowej kontuzji Kylian Mbappe doznał w końcówce meczu z Austrią, gdy walczył o piłkę z Kevinem Danso. Obrońca Lens w mediach społecznościowych poświęcił wpis na temat zdrowia francuskiego piłkarza. Wydaje się, że zawodnik będzie gotowy do dyspozycji selekcjonera Didiera Deschampsa już na mecz z Holandią. Będzie grał w specjalnej masce, która ma chronić kontuzjowany nos.

Będzie gotowy do następnego meczu

Jak polscy kadrowicze zareagowali na uraz gwiazdy francuskiej kadry? Byli oto zapytani podczas konferencji prasowej. - Myślę, że na pewno wszyscy najlepsi lekarze z Francji zostali wczoraj wieczorem pobudzeni i Kylian będzie w dobrych rękach - powiedział Bartosz Bereszyński. - Jestem przekonany, że będzie gotowy do następnego meczu. Na pewno coś na twarzy nigdy nie jest przyjemne, kiedy trzeba założyć jakiś dodatkowy element. Gdzieś może mu to przeszkadzać. Wiem to z doświadczenia. Może to niektórym zawodnikom pomaga, bo Victor Osimhen gra sobie z maską, która - nie wiem - czy przynosi mu szczęście, czy po prostu ma do niej jakiś sentyment i potrafi grać fantastycznie, strzelać gole. Nie martwiłbym się o Kyliana i na pewno będzie gotowy w 100 procentach - podkreślił obrońca drużyny narodowej.

