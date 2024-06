i Autor: Cyfrasport Roger Guerreiro

Tak to widzi strzelec historycznego gola

Roger Guerreiro pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków [ROZMOWA SE]

Emil Kamiński 14:27

Roger Guerreiro zapisał się w historii polskiego futbolu. Jest pierwszym naszym piłkarzem, który strzelił gola w finałach mistrzostw Europy. To właśnie jego bramka zapewniła Biało-czerwonym remis 1:1 z Austrią podczas EURO 2008. Roger Guerreiro jest pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków. Wierzy w sukces polskiej kadry w starciu z Austrią.