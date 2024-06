Henryk Kasperczak to docenił w grze kadry w meczu z Holandią. Tak reprezentacja musi zagrać z Austrią

To stanie się z Michałem Probierzem po Euro 2024. Wyciekły najnowsze informacje. Jego przyszłość ma być przesądzona

Ten punkt byłby bezcenny

Polska prowadziła, gdy po kwadransie Adam Buksa strzelił gola. Jednak jeszcze do przerwy Holandia wyrównała, a w końcówce drugiej połowy przypieczętowała zwycięstwo. - Walka do końca najbardziej mi się podobała - powiedział trener Henryk Kasperczak, cytowany przez PAP. - To był dobry sygnał dla zespołu, który ma ambicję. Nie mamy wyjścia i musimy w dwóch pozostałych meczach wywalczyć przynajmniej cztery punkty, aby myśleć o wyjściu z grupy. Bardzo szkoda, że nie udało się choćby zremisować. Ten punkt byłby bezcenny - podkreślał.

Tego dziennikarze na zgrupowaniu reprezentacji w Hanowerze się nie spodziewali. Nagle pojawiła się burza kalorii, pełna rozpusta przed meczem z Austrią

Mają jedną myśl: wygrać

21 czerwca polska kadra zagra w Berlinie z Austrią. Na co stać polskich kadrowiczów? - Trzeba koniecznie wygrać z Austrią - zaznaczył trener Kasperczak, cytowany przez PAP. - Ten zespół na pewno jest w naszym zasięgu. Jeszcze jest nadzieja, bo widać, że nasza drużyna kontynuuje te dobre elementy, które pokazała w wygranych meczach towarzyskich z Ukrainą i Turcją. Mają jedną myśl: wygrać - ocenił szkoleniowiec.

Co to była za moc atrakcji na torze wyścigów konnych! Piknik rekreacyjny z drużyną marzeń

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie