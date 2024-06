i Autor: Cyfrasport Kim jest Damian Szymański? Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: dziewczyna, klub, reprezentacja

Słodko na kadrze

Tego dziennikarze na zgrupowaniu reprezentacji w Hanowerze się nie spodziewali. Nagle pojawiła się burza kalorii, pełna rozpusta przed meczem z Austrią

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Austrią, który może zdecydować o tym, czy kadra awansuje do fazy pucharowej. Choć biało-czerwoni otrzymują pochwały za mecz z Holandią, to porażka jest wciąż porażką i punktów na koncie zero. Dlatego w piątek z Austrią trzeba koniecznie zacząć je zdobywać. Tak też uważają piłkarze reprezentacji, którzy pojawili się na konferencji prasowej, która odbyła się w centrum prasowym w Hanowerze.