Jerzy Dudek podsumował występ z Holandią. Tak legendarny bramkarz traktuje mecz z Austrią

Stracona szansa z Holandią

Spotkanie zaczęło się dla nas wyśmienicie, bo Adam Buksa pokonał bramkarza Holendrów po uderzeni piłki głową. Perfekcyjnie z rzutu rożnego dośrodkował Piotr Zieliński. Holendrzy mieli kilka okazji, ale w pierwszej połowie wykorzystali tylko jedną. Wojciech Szczęsnego pokonał Cody Gakpo. Wydawało się, że Biało-czerwoni zdołają utrzymać remis. Jednak w końcówce Wout Weghorst po raz drugi znalazł sposób na polską obronę i naszego golkipera. Piłkarze po zawodach nie mogli odżałować porażki, bo zdają sobie sprawę, że punkt wywalczony z Holandią może być kluczowy w ewentualnym wyjściu z grupy.

Wielki powrót Arkadiusza Milika na EURO 2024! Wystąpi podczas meczu z Austrią, jest oficjalny komunikat

Jest spokojny o wynik

Spotkanie z trybun na stadionie w Hamburgu oglądał Jerzy Dudek. Legendarny bramkarz przed startem EURO powiedział w rozmowie z naszym portalem, że liczy na poświęcenie i determinację kadrowiczów. Występem z Holandią to wszystko było. - Super atmosfera na meczu - napisał Jerzy Dudek w mediach społecznościowych. - Zabrakło niewiele do remisu z Holandią. Chyba zmiany zaważyły o wygranej, teraz Austria i mecz o życie. Jak zagramy tak jak w pierwszej połowie, to o wynik jestem spokojny - podkreślił były bramkarz drużyny narodowej.

Henryk Kasperczak to docenił w grze kadry w meczu z Holandią. Tak reprezentacja musi zagrać z Austrią

