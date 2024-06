Kylian Mbappe złamał nos w walce z rywalem. Tak Kevin Danso zareagował na uraz Francuza, co za słowa!

zwrócił się do kibiców

Jakie MECZE DZISIAJ wtorek 18 czerwca Euro 2024 Kto gra dzisaj w ME?

Roger Guerreiro pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków [ROZMOWA SE]

Tak to widzi strzelec historycznego gola

Życzy mu powrotu do zdrowia

Po jednym ze starć na polu karnym Kylian Mbappe zamiast w piłkę trafił w rywala. Od razu trzymał się za twarz. Po chwili zalał się krwią. Okazało się, że złamał nos! Gwiazdor wpadł na Kevina Danso, który był zmartwiony nieszczęściem gwiazdy Realu Madryt. "To była świetna walka, niestety z nieszczęśliwym dla nas zakończeniem. Niemniej jednak jestem bardzo dumny z naszej drużyny, naszych kibiców i mojego debiutu na mistrzostwach Europy. Dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie na tym stadionie w Düsseldorfie, który nadal jest dla mnie wyjątkowym miejscem. Do francuskich kibiców: Przykro mi, że Kylian Mbappe został zraniony podczas naszego pojedynku. Życzę mu powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że szybko wróci na boisko" - taki wpis zamieścił Austriak w mediach społecznościowych.

Czy Kylian Mbappe zagra z Polską na Euro 2024? Paskudna kontuzja! Mamy najnowsze informacje

Mbappe już wybiera maskę

Francuski napastnik zszedł z boiska, ale po chwili wszedł na nie bez zgody sędziego. Za to został przez niego ukarany żółtą kartką. Uraz wyglądał okropnie, ale wszystko wskazuje na to, że skończy się na strachu i nie wykluczy go z udziału w dalszej części turnieju. Okazuje się, że nie jest konieczna operacja. Na pewno w kolejnych spotkaniach będzie występował w specjalnej masce. W mediach społecznościowych dopytywał się nawet kibiców na jaki model maski powinien się zdecydować.

Roger Guerreiro pełen optymizmu po tym, co zobaczył w meczu z Holandią. To zaimponowało mu w grze Polaków [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie