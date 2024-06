i Autor: Creative Commons Alex Meret

Euro 2024

Euro 2024: Alex Meret. Sylwetka reprezentanta Włoch

Waldemar Kowalski 11:40 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W kadrze reprezentacji Włoch na Euro 2024 znalazło się trzech bramkarzy. Luciano Spalletti oprócz Gianluigiego Donnarummu i Guglielmo Vicario postanowił zabrać ze sobą do Niemiec również Alexa Mereta, który na co dzień broni dostępu do bramki Napoli. Były klubowy kolega Piotra Zielińskiego będzie raczej trzecim wyborem selekcjonera kadry "Azzurrich".