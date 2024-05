Euro 2024 – gdzie oglądać mistrzostwa Europy w Niemczech? Transmisja Euro 2024 na jakim kanale?

Wyjątkowy program z Janem Tomaszewskim! Zadzwoń do legendy. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Euro 2024 już teraz rozpala wyobraźnie kibiców z całej Europy. UEFA na szczęście odeszła od pomysłu organizacji mistrzostw w krajach całego kontynentu, jak miało to miejsce w 2021 roku i co niezwykle utrudniało logistykę kibicom i samym drużynom – Polacy zagrali wówczas pierwszy mecz w Petersburgu, drugi w... Sewilli, a trzeci... znów w Petersburgu! Europejscy decydenci poszli po rozum do głowy i kolejna impreza zostanie zorganizowana w jednym kraju, w Niemczech.

Gdzie oglądać Euro 2024?

Dodatkowym plusem jest także fakt, że UEFA (przynajmniej przy okazji tego turnieju) nie zdecydowała się na żaden wątpliwy moralnie kraj, jak było choćby w przypadku organizowanych przez FIFA mistrzostw świata w Katarze. Co więcej, Niemcy mają wielkie piłkarskie tradycje i od razu mieli niemalże gotową infrastrukturę, więc kibice z pewnością będą mogli cieszyć się tym piłkarskim świętem bez większych przeszkód.

Transmisja z mistrzostw Europy Niemcy 2024

Wiadomo jednak, że nie wszyscy dadzą radę obejrzeć mecze swoich ulubionych drużyn z wysokości trybun. Dla tych pozostaną strefy kibica, które zorganizować będzie mógł każdy podmiot, który wykupi licencję na pokazywanie publiczne spotkań Euro 2024. Jeśli natomiast ktoś będzie chciał oglądać mecze Polaków oraz innych drużyn we własnym domu, wystarczy dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych. Transmisje z meczów Euro 2024 będą prowadzone na kanałach Telewizji Polskiej – TVP Sport, TVP 1 oraz TVP 2. Transmisje z mistrzostw Europy dostępne będą również w Internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.