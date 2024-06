i Autor: Instagram/ gianlumancio_23 Gianluca Mancini

Euro 2024

Euro 2024: Gianluca Mancini. Sylwetka reprezentanta Włoch

Waldemar Kowalski 12:02

Selekcjoner reprezentacji Włoch, Luciano Spalletti postanowił powołać na mistrzostwa Europy pięciu środkowych obrońców. Wśród szczęśliwców znalazł się również grający na co dzień dla AS Romy Gianluca Mancini. 28-letni defensor ma za sobą udany sezon i będzie miał okazję udowodnić trenerowi, że zabranie go na Euro było dobrą decyzją.