i Autor: AP PHOTO Ismail Yuksek

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Ismail Yuksek. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 15:17 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ismail Yuksek to jeden ze środkowych pomocników powołanych do reprezentacji Turcji na Euro 2024. 25-latek grający w Fenerbahce uchodzi w ojczyźnie za czołowego zawodnika na tej pozycji, ale ma naprawdę mocnych konkurentów. Vincenzo Montella może ustawić linię pomocy na wiele sposobów i tak naprawdę trudno przewidzieć, który z piłkarzy środka pola będzie kluczowy na Euro. Być może będzie to właśnie Yuksek.