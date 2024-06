i Autor: ART SERVICE/Super Express Kerem Akturkoglu

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Kerem Akturkoglu. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 21:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kerem Akturkoglu to jeden z tych piłkarzy, który na Euro 2024 może przynieść sporo radości kibicom reprezentacji Turcji. Lewy napastnik Galatasaray ma za sobą świetny sezon zwieńczony mistrzostwem, a Vincenzo Montella liczy na to, że formę przeniesie także do kadry. Kto wie, być może udany występ w Niemczech załatwi mu hitowy transfer do czołowych klubów Europy.