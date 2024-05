Euro 2024: Kim jest Jakub Moder. Sylwetka piłkarza reprezentacji Polski: żona, klub, reprezentacja

Jakub Moder urodził się 7 kwietnia 1999 roku. Obecnie 25-letni pomocnik występuje na co dzień w angielskim Brighton&Hove Albion na poziomie elitarnej Premier League. Piłkarz obecnie jest jednym z najlepszych wywodzących się z Polski. Utalentowany gracz drugiej linii świetnie pokazywał się w Ekstraklasie oraz reprezentacji Polski. Ostatnio miał trochę problemów ze zdrowiem, ale wydaje się, że przed Euro 2024 wszystko wróciło na właściwe tory. Moder z pewnością ma nadzieję, że dobry występ na niemieckim turnieju tylko wzmocni jego wartość i być może niedługo zmieni klub na jeszcze lepszy, choć nie będzie to prawdopodobnie jego priorytetem.

Jakub Moder - reprezentacja

Jakub Moder przeszedł w zasadzie wszystkie szczeble w reprezentacji Polski. Jest świetnym przykładem na to, że ciężka praca popłaca i młodzi piłkarze mogą traktować juniorskie kadry jako trampolinę do wielkiej kariery. W 2015 roku Moder zadebiutował w drużynie do lat 16. Później przeszedł szczeble U17, U18, U19, U20 i U21, by ostatecznie trafić do seniorskiej kadry. W tej zadebiutował 4 września 2020 roku, gdy selekcjonerem był Jerzy Brzęczek. Miał wówczas 21 lat, 4 miesiące i 28 dni. Do tej pory, głównie przez kontuzje, zagrał w biało-czerwonych barwach 21 razy i strzelił 2 gole.

Jakub Moder - klub

Do wielkiej piłki Jakub Moder wybił się z Wielkopolski. Należał do Akademii Warty Poznań. Z "Zielonych" wyciągnęła go szkółka Lecha Poznań. Od 2014 roku występował dla młodzieżowych ekip "Kolejorza". Do pierwszej drużyny ekipy z Bułgarskiej na stałe dołączył w 2017 roku. Wystarczyło tylko jedno wypożyczenie do Odry Opole, by po powrocie stał się podstawowym graczem Lecha. Świetne występy zaowocowały transferem do Brighton w 2020 roku za 11 milionów euro (wg portalu transfermarkt.pl). Anglicy wypożyczyli go jeszcze na krótko do Poznania, a później już cieszyli się usługami Polaka.

W sezonie 2023/24 Moder dla Brighton&Hove Albion zagrał łącznie 21 razy. 17-krotnie reprezentował barwy klubu w Premier League, 2 razy w FA Cup i 2 razy w ekipie rezerw. W Premier League zobaczył 2 żółte kartki. Za swoje spotkania otrzymywał raczej wysokie noty od dziennikarzy i kibiców. Jedyne czego wciąż potrzebuje to gol w lidze angielskiej.

Jakub Moder - żona

Niedługo przed Euro 2024 Jakub Moder zdecydował się sformalizować swój wieloletni związek. Piłkarz od młodości zna się z wybranką serca - Agatą Dębską. Pomocnik ma więc wyjątkowo ułożone życie prywatne, bo związany jest z osobą, która wie o nim wszystko. Związek wymienionej dwójki (oficjalnie) trwał przed ślubem 8 lat. Piękna Agata jest dla sportowca wielkim wsparciem i kibicuje mu przy każdej możliwej okazji.

Jakub Moder - sylwetka