i Autor: AP PHOTO OTAR KAKABADZE (z lewej)

Euro 2024: Gruzja

Euro 2024: Otar Kakabadze. Sylwetka reprezentanta Gruzji

Otar Kakabadze to jeden z dwóch zawodników reprezentacji Gruzji, którzy na co dzień występują w polskiej Ekstraklasie. Kakabadze to bardzo wszechstronny zawodnik, mogący występować zarówno na prawej pomocy, jak i w obronie, z czego chętnie korzysta selekcjoner Willy Sagnol. Kim jest Otar Kakabadze? Sylwetka Otara Kakabadze - reprezentanta Gruzji powołanego na Euro 2024.